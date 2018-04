Huidig Miss België Angeline Flor Pua ­(foto) wordt vandaag 23, en dat vraagt om een presentje. Orage, de juwelenpartner van de verkiezing, verwent haar met een ontwerp gebaseerd op de verlovingsring van Meghan Markle, de aanstaande bruid van de Britse prins Harry. En naast haar werk als ambassadrice voor ons land, is Angeline momenteel druk in de weer om haar diploma van piloot in de burgerluchtvaart te halen.