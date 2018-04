24 jaar na zwaar ongeluk wil Maaike Cafmeyer rijbewijs halen

Meer dan de helft van haar leven kampte Maaike Cafmeyer (45) met een fobie om een auto te besturen. De actrice zette zichzelf voor het blok met het programma van Cath Luyten.

“Ik ga mijn angst in de ogen kijken en zeggen: fuck you.” Gespierde taal van Maaike Cafmeyer bij Cath Luyten, nu donderdag in het Eén-programma Vandaag over een Jaar. Het is nodig, want de actrice uit Eigen Kweek en Bevergem wil na meer dan twintig jaar eindelijk haar fobie overwinnen. Cafmeyer kampt sinds haar 21ste met angst om met de auto te rijden. Ze gaf zich vorig jaar een jaar om eindelijk haar rijbewijs te halen.

De oorzaak van de fobie van de actrice ligt bij een auto-ongeval, nu bijna 24 jaar geleden. Cafmeyer was 21 jaar toen haar ouders met hun auto onder een betonmixer belandden. De moeder van Maaike raakte zwaar­gewond, de vader was zelfs in levensgevaar. “Dat doet wat in het hoofd van een mens”, zei de actrice eerder in een interview. “Na het ongeval stond mijn moeder erop dat ik toch mijn rijbewijs zou halen, maar het is er uiteindelijk nooit van gekomen.”

Cafmeyer haalde op haar 23ste haar theoretische rijbewijs en reed zelfs een tijdje met de wagen, maar maakte haar opleiding nooit af. Nu ze moeder is van twee jonge dochters, wil ze haar fobie eindelijk overwinnen. “Ik had altijd wel een reden om dat examen niet af te leggen: te druk, te zwanger, te dit, te dat. Op de dag dat ik het haal, zal er serieus champagne gedronken worden.” Of het Maaike Cafmeyer gelukt is, ziet u donderdag in Vandaag over een Jaar op Eén.