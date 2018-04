Anderlecht haalt “beste flankspeler van de Balkan”, maar was hem bijna kwijt aan andere Belgische club

Luc Devroe is in ­actie geschoten bij Anderlecht. Na middenvelder Makarenko kondigde hij al de tweede RSCA-aanwinst aan. Weer een verrassing: Kristal Abazaj (21) heet de nieuwe ruwe diamant die overkomt van het Albanese Skënderbeu. “Verrassing? Kristal is de beste flankaanvaller van de Balkan”, zegt zijn makelaar Shkumbin Cormemeti.

De spurtbom was dit seizoen alvast goed voor 9 goals en 2 assists in 28 matchen bij Luftetari, een subtopper in zijn thuisland.

Recent probeerde zijn entourage hem nog naar KV Mechelen te loodsen via enkele makelaars. Dat lukte niet en uiteindelijk trok hij in januari naar de Albanese topclub Skënderbeu. Dat leende hem direct weer uit aan Luftetari. Voor Malinwa werd zijn prijs op zo’n 250.000 euro geschat. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Anderlecht véél meer betaalt. Devroe probeert wel nieuwe markten te ontginnen en misschien wordt Abazaj zijn nieuwste ontdekking.

Hij is 8-voudig belofteninternational en werd in maart voor het eerst opgeroepen voor de Albanese A-ploeg. Hij is rechtsvoetig, maar kan ook op links uit de voeten.

Anderlecht moet flankaanvallers halen, want Markovic is gehuurd van Liverpool en Onyekuru is eigendom van Everton. Die laatste trainde weer met de groep na zijn knieblessure, maar is nog niet speelklaar.