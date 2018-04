Hij is dan wel geen basisspeler, het nieuws over de blessure van Michy Batshuayi was hoogst onaangenaam. Wellicht haalt de ­24-jarige spits het WK in Rusland wel – enkelletsels helen doorgaans snel – maar we hadden hem toch nog graag wat matchritme en vertrouwen zien opbouwen bij Borussia Dortmund.