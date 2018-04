Belg filmde stiekem naakte vrouwen in Nederlandse sauna met horloge

Een man heeft in een sauna complex in het Nederlandse dorp Maarssen naakte vrouwen gefilmd. Hij deed dat stiekem en met behulp van een camera in zijn horloge. Een van de vrouwen betrapte hem. Na een korte achtervolging werd de 51-jarige Belg uiteindelijk uit de bosjes geplukt, maandag kreeg hij zijn straf te horen: een celstraf van drie maanden.

Op 8 oktober 2016 werd de 51-jarige Belg op heterdaad betrapt in sauna SpaSereen in Maarssen, een dorp in de Nederlandse provincie Utrecht. Het viel een van de saunabezoeksters op dat de man bleef staren naar haar. Bovendien bleek hij zijn horloge naar de vrouw en haar vriendinnen te richten.

Later zei een van de getuigen in een verklaring dat de man “heel opvallend zat te kijken naar de schaamstreek van jonge vrouwen, zonder enige vorm van gêne.’’

Horloge met geheugenkaart

Als de vrouw besluit om de confrontatie met de man aan te gaan, wordt hij snel omringd door andere bezoekers. Ook het personeel van de sauna is er snel bij. De man gaat op de vlucht als de politie wordt gebeld. Hoewel hij zich eerst nog in de bosjes weet te verschuilen, wordt hij toch snel gevonden door de lokale agenten.

In zijn horloge blijkt een geheugenkaart te zitten met beelden van de sauna. Een van de getuigen herkent zichzelf op de beelden.

“Per ongeluk” gefilmd

De verdachte, Mark D., liet in de rechtszaal weten dat het filmen “per ongeluk” is gebeurd. Dit geloofde de rechter echter niet. De 51-jarige Belg werd in het verleden al veroordeeld voor stalking, intimidatie en mishandeling. Maandag kreeg hij zijn straf te horen: een celstraf van drie maanden en een proeftijd van twee jaar. In die tijd mag hij zich niet meer in een Nederlandse sauna vertonen.

Telefoons verboden

SpaSereen liet aan de lokale krant de Gelderland weten niet direct alle horloges te weren bij haar bezoekers. Het is de eerste keer dat dit voorkomt in de zeven jaar dat het bedrijf bestaat. “Natuurlijk blijven we goed opletten, maar meer kunnen we op dit moment niet doen”, zegt Inge Keijsers, een van de eigenaars. Telefoons en andere apparaten waarmee gefilmd kan worden, worden overigens wel door de sauna geweerd.