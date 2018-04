Erfenis: Anderlecht werkte nog voor komst Coucke opvallende constructie uit met topclub voor Dendoncker

Leander Dendoncker (23) die een transfer najaagt: dat is geen surprise meer. Wel verrassend is dat Anderlecht al maandenlang een ondertekend voorakkoord heeft met Atlético Madrid over de Rode Duivel. Dat geeft de Spanjaarden vanaf deze zomer de eerste keuze op Dendoncker voor 20 miljoen euro. Pas als Atlético niet toehapt, kunnen andere clubs hun kans wagen. Voor de nieuwe voorzitter Marc Coucke is dit een erfenis van het oude bestuur.

? Atlético kan Dendoncker in zomer van 2018 halen voor 20 miljoen ? Biedt andere club meer, dan krijgt Atlético kans om evenveel te bieden ? Constructie werd nog uitgewerkt door Herman Van Holsbeeck ? Pas als Atlético niet toehapt, hebben Coucke en Devroe touwtjes weer in handen

Het seizoen kent misschien nog een happy end voor Leander Dendoncker. De titel is weer in zicht en tegen Club Brugge speelde de West-Vlaming zijn sterkste match in weken. Fors in de duels, rushes naar voren, rustig aan de bal… ­Deze Dendoncker gaat mee naar het WK en maakt deze zomer een goeie kans op een toptransfer.

Transferverbod weg

Anderlecht anticipeerde zelfs al op zijn vertrek door Yevheni ­Makarenko weg te plukken bij Kortrijk. Dat moest, want toen Marc Coucke RSCA overnam, botste hij op een verrassing. Zo werd de nieuwe voorzitter geconfronteerd met een overeenkomst van enkele bladzijden ondertekend door Herman Van Holsbeeck, waarbij een voorkooprecht op Leander Dendoncker wordt verleend aan ­Atlético Madrid.

De consignes in dat voorakkoord zijn duidelijk. Atlético kan ­Dendoncker in de zomer van 2018 overnemen voor 20 miljoen euro. Als een andere club straks meer wil betalen, moet Anderlecht ­Atlético eerst de kans geven om evenveel te bieden en dan hebben de Madrilenen altijd de eerste keus.

Dat betekent niet dat Den­doncker volgend seizoen sowieso in het gloednieuwe Estadio Wanda ­Metropolitana zal voetballen. Als Atlético oordeelt dat de middenvelder/verdediger dit seizoen niet goed genoeg presteerde, kunnen ze nog perfect onder dit voorakkoord uit.

Opvallend is dat deze constructie al bijna een jaar geleden in elkaar werd gestoken. In de zomer van 2017 werd Dendoncker al gelinkt aan Atlético Madrid, maar die hadden toen een transferverbod van de UEFA wegens het onrechtmatig benaderen van jeugdspelers. ­Monaco probeerde Den­doncker daarna nog weg te halen voor 26 miljoen, maar dat mislukte in de laatste dagen van de transfermarkt.

Om de West-Vlaming over zijn ontgoocheling heen te helpen, deed Anderlecht toen beloftes aan Dendoncker. Als hij nog één seizoen bleef als sterkhouder, dan zou paars-wit vanaf juni 2018 meewerken aan een toptransfer voor een aanvaardbare prijs tussen 15 en 20 miljoen. Die beloftes werden door Herman Van Holsbeeck blijkbaar ook op papier gezet in de vorm van een voorakkoord met Atlético, dat sinds kort verlost is van dat transferverbod en waar Dendonckers makelaar, Christophe Henrotay, goed thuis is.

Toch maakte dat akkoord het ­huidige seizoen van Leander Dendoncker er niet gemakkelijker op. Zijn toekomst leek verzekerd en de middenvelder verloor een beetje zijn focus. Soms leek hij met zijn hoofd al elders te zitten. Het gevolg waren wisselvallige prestaties en de vrees dat Atlético kon gaan twijfelen speelde wellicht ook op. ­Mede daardoor probeerde Dendoncker in januari al een transfer te versieren naar West Ham, ­Everton of Crystal Palace, maar Anderlecht weigerde pertinent.

Afscheidscadeau?

Op die manier zit Marc Coucke nu met een afscheidscadeau van het oude RSCA-bestuur en van Herman Van Holsbeeck. Enerzijds lijkt 20 miljoen voor Leander ­Dendoncker niet slecht als ­Atlético straks overstag gaat. ­Anderzijds zijn Coucke en Devroe ook in een hoek gedwongen en hadden ze de uitgaande transfer van hun goudhaantje – begrijpelijk – liever zelf onderhandeld. Misschien moeten ze dus hopen dat Atlético afstapt van zijn plannen en ze zo zelf de touwtjes in handen krijgen. Tenzij Den­doncker nu echt een goed seizoenseinde (en WK) speelt en er zich straks een club meldt die meer dan 20 miljoen wil bieden. Dan kan het nieuwe Anderlecht-bestuur Atlético onder druk zetten.