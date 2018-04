Deze stevige titelpremie beloofde Coucke aan de spelers van Anderlecht (al hadden die euro’s niet meteen effect)

Marc Coucke motiveert de spelers van Anderlecht enorm om toch nog de titel te pakken. De nieuwe ­Anderlecht-voorzitter beloofde zijn ploeg een kampioenenpremie van 2 miljoen euro, te verdelen onder alle spelers.

Dat had niet meteen ­effect, want Coucke deed zijn belofte in de kleedkamer al voor het eerste Play-off 1-duel tegen AA Gent en toen verloor een zwak paars-wit nog met 0-2. Zondag tegen Club Brugge verhoogde hij de som niet, maar toen knalde RSCA wel.

Aangezien de spelers nog geen verdeelsleutel hebben voor die 2 miljoen, is het onmogelijk om uit te rekenen hoeveel de titelpremie per persoon kan bedragen. Wordt het verdeeld op basis van het aantal selecties voor de A-ploeg, het aantal speelminuten? Anderlecht gebruikte nooit zoveel spelers als dit seizoen.

Het gaat ook niet om een recordpremie. Stel dat de 20 meest opgestelde spelers recht hebben op een aanzienlijk deel van die 2 miljoen dan kom je uit op maximaal 100.000 euro per persoon. Terwijl de kampioenenpremie vorig seizoen zo’n 140.000 euro bruto per man bedroeg. Bovendien hebben sommige spelers individuele kampioenenpremies onderhandeld. Zo konden spelers als Bruno en Kara leven met wat minder loon in ruil voor een forse individuele titelpremie. Profiteren zij dan nog mee van de algemene pot? De verdeelsleutel wordt ook pas onderhandeld als die 35ste titel echt een optie wordt.