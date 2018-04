“Waarheid zal aan het licht komen”: pornoster Stormy Daniels verhoord in zaak tegen Trumps advocaat

Onder de begeleiding van tientallen cameraploegen arriveerde pornoactrice Stormy Daniels aan de rechtbank van New York. Stormde ze eigenlijk, want onder de massale persbelangstelling viel ze bijna over haar eigen voeten. Het verhoor ging van start na een FBI-inval in het huis van Michael Cohen, de advocaat van Donald Trump. Verschillende documenten zullen nu ingekeken en gebruikt worden in het strafrechtelijk onderzoek dat tegen hem loopt.

Pornoster Stormy Daniels, Stephanie Clifford is haar echte naam, maakte een flitsende verschijning toen ze arriveerde aan de federale rechtbank van Manhattan, New York. De hoorzitting ging over de klantenlijst van de persoonlijke advocaat van president Trump, Michael Cohen. Maar het was vooral Daniels die opviel: het oog van tientallen journalisten en haar torenhoge zwarte stiletto’s maakten haar tocht richting ingang er ook niet gemakkelijker op, ze struikelde bijna de rechtbank binnen.

Gevoelige informatie

De FBI-inval in de woning van Donald Trumps advocaat Michael Cohen is de aanleiding voor het proces. Eindelijk zou er duidelijkheid komen over enkele documenten en facturen, waaronder een betaling van 90.000 dollar aan de pornoactrice én nog eens 130.000 dollar zwijggeld vlak voor de verkiezingen van de huidige president van Amerika. Daniels zelf zegt dat die overeenkomst niet rechtsgeldig is, onder meer omdat Trump die niet heeft ondertekend. Cohen beweert dat het geld van hem persoonlijk komt en zonder medeweten van Trump werd betaald. Hij eiste 20 miljoen dollar van de pornoactrice voor het verbreken van de overeenkomst.

Het strafrechtelijk onderzoek naar Michael Cohen loopt al enkele maanden, maar kwam pas sinds de FBI-inval in een stroomversnelling. Cohen en zijn advocaten proberen op hun beurt te verhinderen dat de documenten tegen hen gebruikt wordt, maar dat lijkt niet langer te lukken. Een gevoelige kwestie voor het Witte Huis: de speurders namen ook belastingdocumenten, bedrijfsgegevens en e-mails in beslag. Daaronder ook persoonlijke communicatie tussen Trump en Cohen.

Foto: AP

Foto: AP