Pulitzerprijs voor berichtgeving over Harvey Weinstein, en voor rapper Kendrick Lamar

De redactie van The New York Times. Foto: AP

The New York Times en de The New Yorker kregen maandagavond samen een Pulitzerprijs voor hun berichtgeving over filmbaas Harvey Weinstein. De krant en het tijdschrift kregen de prijs in de categorie “openbare dienst”, de meest prestigieuze categorie. Kendrick Lamar wint als eerste rapper een Pulitzer voor muziek.

De twee media waren de eersten die schreven over het uitgebreide systeem van seksuele intimidatie dat de machtige filmbaas had opgezet. De Times viel, samen met The Washington Post, ook in de prijzen voor haar berichtgeving over de banden tussen Rusland en de entourage van president Donald Trump.

De berichtgeving over Weinstein leidde uiteindelijk tot de neergang van verschillende machtige mannen in Hollywood, politiek, de media- en technologiesector.

Het onderzoek van The Washington Post naar de Republikeinse kandidaat voor de senaat Roy Moore werd ook bekroond. De Post-journalisten ontdekten dat de Republikein verschillende vrouwen, de jongste amper 14, had betast.

Reuters sleepte de Pulitzer voor Internationale Reportages in de wacht, voor het werk over de “war on drugs” van de Filipijnse president Duterte.

Een opvallende winnaar is Kendrick Lamar. Foto: Matt Sayles/Invision/AP

“Virtuoze verzameling van liedjes”

Een opvallende winnaar is Kendrick Lamar, die als eerste rapper een Pulitzer voor muziek wint voor zijn album ‘Damn’. Die Pulitzer wordt uitgereikt sinds de jaren 40, en ging voorheen steeds naar klassieke muziek of jazz. Lamars vierde studioalbum is volgens Dana Canedy, de voorzitter van de Pulitzerprijzen, “een virtuoze verzameling van liedjes die verenigd worden door hun spreektalige authenticiteit en ritmische dynamiek”.

De Pulitzerprijzen werden al voor de 102de keer uitgereikt. Dit jaar werden de prijzen verdeeld over veertien journalistieke categorieën en zeven categorieën binnen literatuur, drama en muziek. Winnaars krijgen een oorkonde en 10.000 dollar (8.000 euro) aan prijzengeld.