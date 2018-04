CLUBNIEUWS. Anderlecht test Belgische doelman van Man United, Gent-middenvelder naar de tribune

De vierde speeldag in de Jupiler Pro League is er eentje in het midden van de week. Er viel maandag dus heel wat clubnieuws te rapen bij de Belgische profclubs!

AA GENT. Esiti naar de tribune

Vanderhaeghe zal vermoedelijk niet zoveel wijzigen. Anderson Esiti mag na twee mindere prestaties wel even herbronnen in de tribune. De aanvallers krijgen wellicht nog iets meer respijt van Vanderhaeghe. Gisteren werkten de Buffalo’s nog een laatste training af met het oog op de partij tegen Genk. “We zullen klaar zijn”, garandeerde de Vanderhaeghe. (ssg)

ANDERLECHT. Doelman United op proef

Anderlecht zet zijn zoektocht naar nieuwe keepers voort. Hendrik Van Crombrugge (24) van Eupen is de ­concreetste piste om tweede doelman en zelfs eerste keeper te worden als Matz Sels te duur blijkt voor een definitieve aankoop. Toch zoekt RSCA ook versterking in de breedte, want de ­herniablessure van Frank Boeckx blijft aanslepen.

Zo werd de 19-jarige doelman Ilias Moutha-Sebtaoui (19) getest in een ­oefenwedstrijd van de U19 tegen het ­Engelse Brentford (4-0-verlies). ­Moutha-Sebtaoui is een Belgisch-Marokkaanse keeper die tot zijn 16de bij Standard speelde en daar toen werd weggeplukt door Manchester United. Bij de Belgische ­nationale jeugdploegen was hij altijd de grote concurrent van Mile Svilar.

Tegen Brentford beging ­Moutha-Sebtaoui geen grote ­fouten, maar hij miste ook wat matchritme. Als Anderlecht hem neemt, kan hij bij de A-ploeg misschien derde keeper ­worden. (jug)

GENK. Twee nieuwe backs?

Maehle vervangt vanavond tegen AA Gent de geschorste Mata als rechtsachter. Op links zou de herstelde Bojan Nastic dan weer de voorkeur kunnen krijgen op Jere Uronen, die wel weer trainde ondanks opstijvende hamstrings. Ook Dieumerci Ndongala hervatte de training, toch zit Edon Zhegrova voor alle zekerheid als 21ste speler bij de kern. (mg)

KV KORTRIJK. Van Loo op de rechtsachter?

Na het uitvallen van Attal, die niet meer in actie komt, kreeg Verboom nog eens de kans op de rechtsachter, maar dat viel niet mee. Misschien maakt De Boeck van de match tegen OHL gebruik om nog eens te experimenteren met Van Loo. Daarnaast zal Bruzzese in doel staan. Hij krijgt drie weken zijn kans omdat Kaminski nog altijd veel last heeft van zijn enkel. (gco, kv)

KV OOSTENDE. Nkaka out voor Lokeren

Aristote Nkaka liep tegen STVV een kneuzing aan de knie op. Woensdag is hij sowieso out voor de match in Lokeren. De medische staf hoopt dat hij eind deze week de training mag hervatten. Voor Berrier is er nu helemaal geen plaats meer bij KVO. Custovic kreeg de opdracht van sportief manager Hugo Broos om hem dit seizoen niet meer te selecteren. (rpo)

LIERSE. Hall en Buysens nog out

Hall en Ludovic Buysens blijven in de ziekenboeg. Vinck en Camargo maken deze week met de beloften hun heroptreden. Joachim is opnieuw fit. Elgabas is geschorst. (kugu)

LOKEREN. De Ridder traint uit voorzorg niet mee

Steve De Ridder trainde gisteren uit voorzorg niet mee met de groep. De 31-jarige middenvelder heeft last aan de knie en bleef binnen voor verzorging. In principe zou hij vandaag opnieuw aansluiten op training. Ook Robin Söder trainde gisteren niet mee. De Zweedse aanvaller was ziek en bleef thuis. (whb)

OHL. Daeseleire en Vekemans out

OHL moet het in Kortrijk nog altijd zonder zijn geblesseerde rechtsachter Dimitri Daeseleire doen, die wel weer aan het trainen is. Ook aanvaller Daan Vekemans is er weer niet bij. Hij staat na zijn lichte knieblessure wel alweer op het trainingsveld. Middenvelder Samy Kehli, die vorig weekend al in de kern verwacht werd, is wel klaar om aan te treden tegen Kortrijk. (mah)

STANDARD. Mpoku mist ook Anderlecht

Paul-José Mpoku heeft nog steeds last van de dij en zal het duel van morgen tegen Anderlecht moeten missen. Mpoku moest de voorbije twee wedstrijden van Standard al passen en het is nog onduidelijk of hij zondag tegen Club Brugge wel beschikbaar is. (bfa)

STVV. Averij bij Bezus en Botaka

Roman Bezus en Jordan Botaka incasseerden allebei een rake trap in Oostende, zij zijn twijfelachtig voor de match in Beerschot, die morgenavond op het programma staat. Vooral Bezus werd flink geraakt door de tackle van Nicolas Lombaerts. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Jans haakt geblesseerd af

Vermant kan vanavond geen beroep doen op Laurent Jans. De rechtsachter raakte geblesseerd na een trap op training. Joachim Van Damme zit vanavond wel in de selectie. Het parket van de voetbalbond heeft geen bijkomende sanctie gevorderd tegen de middenvelder. Van Damme werd dit weekend vier minuten na zijn invalbeurt van het veld gestuurd. (whb)

ZULTE WAREGEM. Doumbia out, Coopman fit

Idrissa Doumbia kampt met een verrekking in de hamstring. Het is nog onduidelijk hoe lang hij out zal zijn. Sander Coopman is weer fit. Hij ondervindt geen last meer van de adductor. Dury moet ook de geschorste Timothy Derijck missen. Aangezien ook Johan Björdal in de lappenmand ligt, lijkt het logisch dat Michaël Heylen nog eens zijn opwachting zal maken. (jcs)