Netflix telt ruim 125 miljoen gebruikers

Netflix heeft er opnieuw een goed kwartaal opzitten. De streamingdienst zag zowel zijn omzet en winst als het aantal gebruikers sterker dan verwacht toenemen, zo maakte het Amerikaanse bedrijf maandag bekend.

De streamingdienst kreeg er in het eerste kwartaal 7,4 miljoen klanten bij. Zowel binnen als buiten de Verenigde Staten was de groei van het aantal abonnees hoger dan verwacht. De omzet bedroeg in het eerste kwartaal 3,7 miljard dollar, een stijging met ruim 40 procent op jaarbasis. Daarvan bleef een nettowinst van 290 miljoen dollar over, terwijl het een jaar eerder nog om 178 miljoen dollar ging.

Bundels

Als verklaring voor de groei wijst Netflix onder meer op de toegenomen investeringen in eigen producties, maar ook in internationale en vaak niet-Engelstalige producties. Daarnaast merkt de streamingdienst ook het succes op van de bundels die het bedrijf vorig jaar lanceerde met telecombedrijven. Netflix verwijst daarbij onder meer naar Proximus in België.

In totaal telt Netflix nu ruim 125 miljoen gebruikers, van wie 119 miljoen betalende gebruikers. In het komende kwartaal voorspelt de streamingdienst een verdere aanwas van 6,2 miljoen klanten, van wie 1,2 miljoen binnen en 5 miljoen buiten de VS.