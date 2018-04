Nederlandse lokale politicus blijkt pornohacker

Een VVD-politicus uit het Nederlandse Almere heeft computers van tientallen vrouwen gehackt om op zoek te gaan naar naaktfoto’s en video’s.

In veel gevallen lukte het de VVD’er Mitchell van der K. toegang te krijgen tot seksueel getint beeldmateriaal, onder anderen van Laura Ponticorvo, een vlogster die in België geboren is en bekend is in Nederland. Dat schrijft De Telegraaf.

De man trachtte ook binnen te dringen in computers van ex-hockeyinternational Fatima Moreira de Melo en een aantal andere bekende Nederlanders.

Van der K., die in het dagelijks leven tekstschrijver is, is gearresteerd door de politie en inmiddels aangeklaagd voor computervredebreuk. Hij neust volgens de verdenking al jarenlang in computers van vrouwen.