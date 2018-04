‘Het meisje dat uit de hemel viel’: hoe Emma als één van de weinigen ter wereld een skydiving-ongeval overleefde

Emma Carey was een sportief meisje dat hield van avontuur, maar een skydiving-ongeval leek daar in 2013 een abrupt einde aan te maken. Dokters zeiden dat ze nooit meer zou kunnen lopen, maar daar dacht de jonge Australische dus anders over...

Emma lag na haar val vier maanden in het ziekenhuis Foto: if

Emma Carey is één van de weinige mensen ter wereld die een skydiving-ongeval hebben overleefd. De toen 20-jarige Australische was vijf jaar geleden bezig aan een drie maanden durende trektocht in Europa toen ze in Zwitserland een duosprong waagde. “Ik was niet nerveus: het gevoel toen we uit dat vliegtuig sprongen, was ongelooflijk. De vrije val is zo vredevol.”

Maar de euforie duurde niet lang: “Toen mijn instructeur aan de parachute trok, was ik in de war. Ik wist niet wat ik moest verwachten, want ik had het nog nooit gedaan. Ik voelde ons wel een beetje vertragen, maar de parachute verscheen niet boven ons, en de instructeur antwoordde niet meer. Toen we steeds dichter bij de grond kwamen, realiseerde ik me dat er iets fout ging.”

Hoewel uit onderzoek nog niet met zekerheid is gebleken wat er verkeerd ging, lijkt het erop dat de instructeur iets te laat aan de parachute trok, die vervolgens verstrikt raakte met het reservescherm. De touwen van beide valschermen raakten bovendien gekneld om de nek van de instructeur, die gewurgd werd tot hij buiten bewustzijn raakte.

Dokters zeiden dat Emma nooit meer zou kunnen lopen Foto: Instagram

Vier maanden in het ziekenhuis

Emma kwam dan ook onzacht in aanraking met de grond: zij landde op haar buik, en de instructeur landde bovenop haar. Ze bleef bovendien de hele tijd bij bewustzijn. “Ik was liever bewusteloos geraakt, zodat ik het me niet allemaal zou herinneren.”

Aangezien het duo niet op de juiste plek landde, duurde het ook lang alvorens de hulpdiensten hen vonden. “We lagen in het midden van een veld, dus moesten we wachten tot mijn beste vriend - die na ons sprong - geland was en mijn afwezigheid opmerkte. Daarna wisten de anderen een paar autobestuurders tegen te houden en zo om een reddingshelikopter te bellen.”

Emma brak bij de val haar rug, heiligbeen, bekken, kaak en verbrijzelde haar tanden. Na een maand in een hospitaal in Zwitserland bracht ze nog eens drie maanden door in een ziekenhuis in Sydney. Volgens dokters waren haar benen verlamd en zou ze nooit meer lopen. Maar vier maanden later nam ze alweer haar eerste voorzichtige stapjes: eerst met hulp van een rollator, dan met twee krukken, en tegenwoordig zonder hulpmiddelen.

“Opnieuw gelukkig worden was moeilijk”

Toch is het moment waarop ze het ziekenhuis mocht verlaten niet het hoogtepunt. Integendeel: volgens Emma was dat de ergste periode. “Ik kwam thuis uit het ziekenhuis en realiseerde me dat alles in mijn leven veranderd was. Ik kon niet meer rondlopen in mijn huis, sommige vrienden waren er niet voor mij, ik moest in een rolstoel door de straten waar ik vroeger rondliep, ik kon nog niet terug gaan werken.”

“Leren hoe ik opnieuw geluk moest vinden, was moeilijk. Twintig jaar lang had ik altijd gesport. Maar uiteindelijk leerde ik er veel van: dat ik niet afhankelijk moest zijn van bepaalde dingen voor geluk, maar dat in mezelf moest vinden. Dat zou niemand ooit van me kunnen afpakken.”

Emma is vandaag 25 jaar oud, en heeft 109.000 Instagram-volgers die haar inspirerende verhaal en haar kunst volgen. Hoewel de val al vijf jaar geleden was, heeft ze nog altijd veel pijn van complicaties: “Ik heb last van de blaas en de ingewanden… Ik moet een katheter dragen… Dat kost tijd om te gebruiken, je hebt veel materiaal nodig, en ik krijg er ook geregeld infecties van. Het duurde even alvorens ik daaraan gewend was. Ik raak tegenwoordig ook veel sneller gewond.”

Emma liet de dag van haar ongeval op haar arm tatoeëren Foto: Instagram

“Op die dag realiseerde ik me dat ik hield van het leven”

Over een maand zal Emma deelnemen aan de ‘Wings for Life World Run’, een wedstrijd voor het goede doel. “Het is een loopwedstrijd voor mensen die niet kunnen lopen. Die vindt over de hele wereld plaats op hetzelfde moment. Het is ook anders, omdat er een bezemwagen achter je aanrijdt. Je loopt zover je kan, tot die auto je inhaalt. Vorig jaar deed ik nog mee in een rolstoel, maar dit jaar zal ik wandelen.”

Emma liet ook de datum van het ongeval tatoeëren op haar arm. “Veel mensen vonden het vreemd dat ik zo’n ‘slechte’ datum wilde vereeuwigen op mijn lijf, maar ik beschouw dat als de dag waarop ik had kunnen sterven maar overleefde. Op die dag realiseerde ik me dat ik hield van het leven, op die dag werd ik de persoon die ik vandaag ben. Ik noem het mijn ‘hergeboorte’. En het is een herinnering aan mezelf dat elke dag na 9 juni een zegen is.”