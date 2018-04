België legt Arco-deal voor aan Europa

Premier Charles Michel heeft een formeel voorstel voor een Arco-oplossing voorgelegd aan de Europese Commissie. Die moet oordelen of het om illegale staatssteun gaat of niet. Het voorstel werd echter nog niet binnen de regering besproken, zo staat dinsdag in De Tijd en l’Echo.

Volgens het voorstel, opgesteld met de hulp van het advocatenkantoor Clifford Chance, sluiten de Belgische staat, Belfius en Beweging.net (ex-ACW, waarvan Arco de financiële arm was) een dading met de bijna 800.000 Arco-coöperanten. In ruil worden lopende en eventuele toekomstige schadeclaims voor de rechtbank verworpen.

Als iedereen akkoord gaat, bedraagt de vergoeding voor de coöperanten 600 miljoen euro, of 40 procent van hun oorspronkelijke inleg. Dat bedrag doet al langer de ronde. Het geld zou komen van Beweging.net (35 miljoen euro), Belfius (25 miljoen euro) en vooral de staat. Die rekent onder meer op een superdividend dat Belfius zou uitkeren voor zijn beursgang (400 miljoen euro).

Het voorstel dat naar de Europese Commissie is gestuurd, werd nooit formeel goedgekeurd door alle coalitiepartijen. “Er is in de regering nooit over overlegd”, luidt het volgens De Tijd in regeringskringen. Er kunnen nog aanpassingen gebeuren.

Het gaat om een plan B voor de Arco-coöperanten. Europa verwierp een eerste poging van de toenmalige regering-Leterme. Het is niet duidelijk wanneer de Commissie zich over het voorstel zal uitspreken.