Myanmar verleent meer dan achtduizend gevangenen amnestie

In Myanmar hebben meer dan achtduizend gevangenen amnestie verkregen. De nieuwe president Win Myint maakte de maatregel dinsdag bekend naar aanleiding van de Myanmarese jaarwisseling. Bij de vrijgelaten gevangenen zijn er volgens een hulporganisatie ook 36 politieke gevangenen. Het merendeel, meer dan 6.000 gevangenen, zat wegens drugsdelicten in de cel.

De amnestieronde is de grootste sinds Nobelprijswinnares voor de Vrede Aung San Suu Kyi in 2016 met haar Nationale Liga voor Democratie (NLD) deel ging uitmaken van de regering. De 72-jarige vrouw stond tijdens de militaire dictatuur in Myanmar in totaal 15 jaar zelf onder huisarrest. De nieuwe president, een van haar vertrouwelingen, is pas sinds vorige maand in functie. Ook het leger zit nog altijd in de regering.

Volgens een hulporganisatie voor gevangenen, AAPP, zaten eind maart in Myanmar in totaal 250 personen om politieke redenen in de gevangenis. Het gaat ook om twee journalisten van nieuwsagentschap Reuters, die onderzoek voerden naar de beschuldigingen van genocide tegen de veiligheidsdiensten van Myanmar. Uit angst voor het leger zijn er sinds vorige zomer 700.000 moslims naar buurland Bangladesh gevlucht.