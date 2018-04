Vier agenten gedood in Nigeria

In de Nigeriaanse staat Benue, in het centrum van het land, zijn minstens vier agenten omgekomen bij een aanval door gewapende mannen. Dat meldt de lokale politie maandag. De regio is het toneel van een gewelddadige territoriumstrijd tussen boeren en nomaden die sinds januari al aan honderden mensen het leven kostte.

De agenten werden zondagavond aangevallen in de plaats Anyibe, in het lokale bestuursgebied Logo. De gevechten duurden heel de nacht, waarna de aanvallers op de vlucht sloegen. “Er is versterking, onder meer in de lucht, ingezet om de moordenaars te achtervolgen”, zegt politiewoordvoerder Moses Yamu.

Elders in Benue, in het dorp Yobo in het lokale bestuursgebied Guma, slaagden soldaten er maandag wel in om een aanval door twintig à dertig gewapende mannen af te slaan. Daarbij werden vier aanvallers gedood.

Volgens luitenant-kolonel Paul Hemba, veiligheidsadviseur van de staat Benue, zijn de aanvallers “huurlingen” die worden ingezet om onrust te zaaien in de landbouwgemeenschappen. Achtergrond is de territoriumstrijd tussen sedentaire landbouwers en nomadische veehouders, die met hun kuddes boerderijen vernielen. Sinds het begin van het jaar werden door het conflict al ruim 175.000 mensen, onder wie 80.000 kinderen, verdreven uit hun huizen in Benue. Ze leven nu hoofdzakelijk in vluchtelingenkampen.