Facebook voor de rechter systeem van gezichtsherkenning

Een proces tegen de gezichtsherkenning op Facebook is maandag ontvankelijk verklaard door een rechter in de Amerikaanse staat Californië. De socialenetwerksite wordt ervan verdacht op illegale wijze de biometrische gegevens van gebruikers te hebben verzameld.

De gezichtsherkenning werd in 2011 gelanceerd door Facebook. Het systeem laat toe om mensen op een snelle en automatische wijze te herkennen op de foto’s die op de socialenetwerksite gepubliceerd worden.

Gebruikers uit de staat Illinois zijn gezamenlijk naar de rechter gestapt tegen het systeem. Ze klagen aan dat ze Facebook nooit hun toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van de biometrische gegevens die nodig zijn om het systeem van gezichtsherkenning te laten functioneren.

Door de beslissing van een rechter in San Francisco om de klacht ontvankelijk te verklaren, werd het licht op groen gezet voor een “class action” van “alle Facebook-gebruikers in Illinois van wie Facebook na 7 juni 2011 een gezichtssjabloon heeft gecreëerd en bijgehouden”. De rechter sluit met die definitie wel een collectieve klacht uit van alle gebruikers uit die staat die met een foto op Facebook staan.

Facebook zegt in een reactie dat de beslissing van de rechter nog bestudeerd wordt. “We blijven denken dat deze zaak ongegrond is en we zullen ons hevig verdedigen”, zo zegt een woordvoerder nog. Als de klagers ook ten gronde in het gelijk worden gesteld, maken alle deelnemers aan de groepsvordering aanspraak op een schadevergoeding.