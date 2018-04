KV Mechelen trekt naar de rechtbank en wil Jupiler Pro League met zeventien teams

Het laatste woord is nog niet gezegd over de degradatie van KV Mechelen. De Mechelaars vechten de licentie aan die werd verstrekt aan Moeskroen en rekent op een Jupiler Pro League met zeventien teams, met KV Mechelen.

Teams hadden tot gisteren om naar het Belgische Arbitragehof voor de sport te trekken om licentiedossers aan te vechten. Malinwa heeft besloten om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Hierbij wordt beroep aangetekend tegen de licentie van Moeskroen en wordt er een kort geding gestart tegen de Belgische voetbalbond.

“Tot we zeker zijn dat bij toekenning van de licenties de voorwaarden gerespecteerd werden, willen we als zeventiende club in 1A aantreden. We wensen ook meer transparantie in het Belgische voetbal”, aldus de Mechelaars in een bericht op hun eigen website.

Maar Malinwa gaat verder dan enkel maar het aanvechten van de Mechelse licentie: het spant ook een kort geding aan tegen de KBVB voor de manier waarop Moeskroen de voorbije seizoenen aan een licentie is geraakt. “Na de laatste speeldag op 11 maart heeft KVM ook haar huiswerk gemaakt om te kijken wat haar rol kan zijn om de transparantie in het Belgisch voetbal te verbeteren. Vanuit verschillende hoeken werd de club gecontacteerd met de melding dat de licentie van o.a. Moeskroen problematisch is”, aldus het bereicht op de eigen website. “KVM heeft deze context eerst constructief bij de bondsinstanties aangekaart. Er werd een speciale vergadering (raad van bestuur) van de Pro League samengeroepen, dit in aanwezigheid van de licentiemanager van de KBVB. Ondanks het feit dat een grote meerderheid van ploegen vinden dat de “normvervaging” nu dringend aangepakt moet worden, kregen we geen gehoor. In een volgende stap werd het Bondsparket, de Licentiemanager en de Licentiecommissie formeel aangeschreven om de licentieproblematiek aan te kaarten. KVM heeft ook concrete en gemakkelijk te realiseren onderzoeksmaatregelen voorgesteld, zoals het horen van gewezen trainers en medewerkers van o.a. Moeskroen. Wij kregen het gevoel dat wij van het kastje naar de muur werden gestuurd en dat niemand binnen de bond de problematiek echt wou bekijken. Het Bondsparket verklaarde zich onbevoegd. De Licentiemanager verwees door naar de Licentiecommissie. De Licentiecommissie reageerde niet op de brief en gaf geen enkel gevolg aan de door KVM voorgestelde onderzoeksmaatregelen. Intussen kregen alle ploegen uit 1A hun licentie voor komend seizoen.”

Juridische stappen

De wijze waarop het dossier werd aangepakt bij de KBVB roept diverse vragen op, vindt KV Mechelen. En dat vraagt om juridische actie, te meer daar KV Mechelen de meest benadeelde partij is. Malinwa tekent in eerste instantie beroep aan bij het BAS tegen de beslissing van de Licentiecommissie om Moeskroen een licentie toe te kennen. De club ziet zich ook genoodzaakt om een kort geding procedure op te starten tegen te KBVB. Dit met de vraag om, tot met zekerheid kan worden vastgesteld dat bij toekenning van de licenties de licentievoorwaarden gerespecteerd werden, KVM verder te laten aantreden in 1A. En dat zou zomaar kunnen. In 2007 vocht Namen de licentie van Verbroedering Geel aan en kreeg gelijk zodat er negentien in plaats van achttien ploegen in tweede klasse speelden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.