Moordenaar verraadt zichzelf met WhatsApp-berichtje

Sint-Pieters-Woluwe - Een moordenaar heeft zichzelf vorige week verraden door een WhatsApp-berichtje aan een vriend. Toen die de politie waarschuwde, probeerde hij zich er nog uit te praten door de agenten voor te houden dat om een grapje ging.

De feiten dateren van de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag. Na een dronken avondje liep een ruzie tussen Ludovic L. (31) uit Sint-Pieters-Woluwe en Hakim M. (39) grondig uit de hand. L. wurgde M. met een elektriciteitssnoer en pakte het lichaam in in een zeil. Om af te geraken van het lijk besloot hij hulp in te roepen: hij maakte een foto van het ingepakte lichaam en stuurde die met WhatsApp naar een vriend. Die verwittigde meteen de politie.

Toen de agenten ter plaatse kwamen, beweerde L. eerst nog dat alles één grote grap was, maar de agenten vonden het lijk in de badkamer. Daarop zou de man de feiten bekend hebben. Hij zou zijn collega vermoord hebben “omdat hij een conflict had met het slachtoffer”, aldus Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. De man is aangehouden.

Drugs

L. begon onlangs na een periode werkloosheid als zelfstandige gsm-abonnementen te verkopen, samen met slachtoffer Hakim M. en een derde partner. “Ludovic is geen idioot, je kan op hem rekenen. We begrijpen niet hoe dit kon gebeuren. We zijn in shock”, vertelt een kennis van de man in La Capitale.

“Enkele jaren geleden werd Ludovic door de politie opgepakt met 10 gram cocaïne. Hij werkte toen als verkoper voor een bedrijf dat open haarden verkocht, maar dealde toen ook al”, herinnert een andere kennis die een minder flatterend beeld van de man schetst zich. “Als hij gedronken had, kon hij angstaanjagend zijn. Dan wilde je hem niet boos maken. Hij had toen al geregeld contact met crapuul, en wilde gerust geweld gebruiken om problemen op te lossen.”