JBC sluit winkels en geeft personeel halve dag vrij: “Zodat medewerkers en onze klanten buiten kunnen spelen met hun kinderen”

Omdat het Buitenspeeldag is, sluit kledingketen JBC op woensdag 18 april al haar winkels al om 12 uur. “Zodat de winkelmedewerkers en al onze klanten buiten kunnen gaan spelen met hun kinderen”, zo luidt het.

Nadat de tv-zenders voor kinderen al op zwart gingen en de juffen en de meesters die dag geen huiswerk uitdeelden, springt nu ook JBC op de kar van de Buitenspeeldag. Woensdag 18 april zullen alle winkels van de Belgische kledingketen al om 12 uur de deuren sluiten. “Al onze medewerkers krijgen een extra halve dag verlof cadeau”, zo luidt het. “Om 12 uur sluiten zowel ons hoofdkantoor als al onze 130 winkels in België de deuren.”

De CEO van JBC: Bart Claes. Foto: pn

In het kader van de Buitenspeeldag vinden er verspreid over Vlaanderen tussen 13 en 17 uur tal van activiteiten voor kinderen plaats. “We willen dat onze medewerkers tijdens deze feestdag de tijd nemen om te genieten met hun gezin, we richten ons dus voor één keer niet op de verkoop van kleding”, zegt Bart Claes, de CEO van JBC. “Ons medewerkersbestand telt veel (jonge) ouders. Door deze vrije namiddag geven we hen een zetje om mee te doen aan Buitenspeeldag.”

Alle winkels een halve dag sluiten, is ongezien in de retailwereld. “Het is inderdaad niet niks”, aldus Claes. “Maar de klant is koning, en bij JBC is dat het kind. Mijn zus Ann en ik vinden het dan ook geweldig als kinderen voluit kind kunnen zijn. En wat is er leuker dan buiten ravotten met je ouders, vriendjes en vriendinnetjes?”

Het personeel reageerde - vanzelfsprekend - heel positief op de extra halve dag verlof. “De reacties gingen veel verder dan yes, een vrije dag”, aldus Claes. “Iedereen is enthousiast over het initiatief en is van plan om die dag het kind in zichzelf naar buiten te laten komen.”