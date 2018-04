13-jarige jongen vindt per toeval kostbare schat uit 10de eeuw

Een amateur-archeoloog en een dertienjarige jongen hebben in een veld op het eiland Rügen, ten noordoosten van Duitsland, een opmerkelijke schat ontdekt: parels, broches, ringen en honderen muntstukken die dateren uit de tiende eeuw, en mogelijk toebehoorden aan de Deense koning Harald I (910-987).

De vondst gebeurde in januari, toen amateur-archeoloog René Schön en de dertienjarige Luca Malaschnitschenko in de omgeving van Schaprode met een metaaldetector naar waardevolle voorwerpen aan het speuren waren. Afgelopen weekend kon de lokale erfgoeddienst de schat opgraven.

Van de vijf- à zeshonderd aangetroffen muntstukken dateert er een honderdtal uit de tijd van de Deense koning Harald I, die ook bekend is als Harald Blauwtand. De andere munten zijn nog ouder. “De schat is de grootste afzonderlijke vondst van Blauwtand-munten in de regio van de zuidelijke Oostzee en is daarmee van uitzonderlijke betekenis”, zegt archeoloog Michael Schirren van de Dienst Cultuur en Erfgoed van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vor-Pommeren.

De meest waarschijnlijke hypotheses luidt dat medewerkers van koning Harald I van Denemarken de schat hadden begraven na een verloren veldslag in 986. Harald vluchtte daarna naar Pommeren, waar hij een jaar later overleden zou zijn. De man naar wie de bluetooth-technologie vernoemd werd, geldt voor historici als een van de grondleggers van het Deense Rijk. Hij speelde ook een belangrijke rol bij de introductie van het christendom in het land.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP