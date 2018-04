Ziekelijk controlerende vriendin hongerde haar lief uit en overgoot hem met heet water

Voor de buitenwereld leek Jordan Worth een liefhebbende leerkracht en een zorgzame vriendin. Maar wat er achter gesloten deuren tussen de 22-jarige en haar lief gebeurde, tart alle verbeelding. Ze evolueerde in een mum van tijd van een controlerende vriendin tot een agressieve mishandelde partner.

Voor Jordan Worth uit het Britse Stewartby lag de wereld aan haar voeten. De succesvolle universiteitsstudente van de University of Hertfordshire had een liefdevolle familie, en had talloze dromen over een toekomst als leerkracht en zorgzame moeder. Dag in dag uit was ze bezig met vrijwilligerswerk: ze zamelde geld in voor projecten met kinderen in Afrika en deed er alles aan om asieldieren te helpen. Kortom: een voorbeeldige jonge vrouw. Of dat dacht men toch.

Zodra Worth thuis was bij haar vriend, liet ze een andere kant van zichzelf zien. Het begon nog onschuldig, toen de twintiger aan haar jeugdliefde zei wat hij best kon aandoen. Maar na vier jaar relatie, gingen ze in april 2016 samen wonen. Toen liep de situatie razendsnel uit de hand. Worth ging steeds meer aspecten van zijn leven controleren: ze hield hem weg van zijn familie en nam zijn Facebookaccount over, zodat ze alles kon manipuleren zoals ze dat zelf wou.

Heet water en plastic folie

In drie maanden tijd escaleerde haar gedrag alleen maar. De jongeman, die door zijn waterhoofd heel kwetsbaar was, kon zich amper verweren, toen zijn vriendin hem begon te mishandelen. De twintiger sloeg hem met talloze stompe voorwerpen, maar weigerde om hem nadien naar het ziekenhuis te laten gaan. Ze goot ook kokend heet water over zijn armen, maar liet hem nadien enkel achter met plastic folie om het te verzorgen. Talloze keren zag zijn omgeving de man makend met een blauw oog of een gebroken arm. Maar niemand hielp hem.

Uiteindelijk waren het bezorgde buren die de politie belden, toen ze Worth achter een raam “gewapend met een schroevendraaier en hamer” zagen roepen naar haar partner. Ze hoorden de jongeman tieren: “Ga van me af! Stop! Doe dat niet steeds met mijn hoofd!” klonk het. Zodra de agenten arriveerden, beseften ze hoe ernstig de situatie was. “Vijf procent van zijn lichaam was volledig verbrand”, getuigde de politieman voor de rechtbank. “Hij was ook op talloze plekken gestoken met een voorwerp.”

Celstraf

Nu kent de jonge vrouw haar straf. Voor de mishandeling, foltering en kleinering van haar partner krijgt Worth nu een celstraf van 7,5 jaar. Ze krijgt bovendien een contactverbod van onbepaalde duur. Ze mag niet in de buurt komen van de jongeman, laat staan hem contacteren na haar tijd in de gevangenis.