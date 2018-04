Klopjacht op oma die dubbelgangster doodde om haar identiteit te stelen

De politie is een klopjacht aan het houden op Ann Riess (56), een Amerikaanse vrouw die na haar echtgenoot nu ook een andere vrouw vermoord zou hebben om haar identiteit over te nemen. “Ze is een koelbloedige moordenaar”, waarschuwt de politie.

De 56-jarige Lois Ann Riess uit het Amerikaanse Blooming Prairie, Minnesota, is op het eerste gezicht een doorsnee grootmoeder met drie volwassen kinderen en een kleinkind. Toch doe je er goed aan om haar niet te vertrouwen, waarschuwt de politie. “Ze lacht en ziet eruit zoals de doorsnee grootmoeder”, zegt Carmine Marceno, hulpsheriff in het Amerikaanse Lee County, bij NBC News. “Maar ze is een berekende en koelbloedige moordenaar met een geschiedenis van gokproblemen.”

Dat is pijnlijk duidelijk geworden toen maandag het lichaam van Pamela Hutchinson (59) gevonden werd in Florida. Met stip bovenaan de verdachtenlijst prijkt de naam van Riess, die een opvallende fysieke gelijkenis heeft met het slachtoffer en vier dagen voor de vrouw doodgeschoten werd nog met haar gezien werd in een bar.

Identiteit stelen

Riess is de hoofdverdachte. “Haar werkwijze is bevriend raken met vrouwen die op haar lijken en vervolgens hun identiteit stelen”, zegt Marceno. Zo zou ze geld, kredietkaarten, de identiteitskaart en de auto van het slachtoffer gestolen hebben voor ze haar doodde.

Wat ook tegen Riess pleit, is dat de speurders ervan uitgaan dat bij de moord op Hutchinson hetzelfde wapen gebruikt werd als bij de moord op David Riess. Die werd op 23 maart gedood en zijn echtgenote is ook daar de hoofdverdachte. Ze zou er ook met 11.000 dollar uit zijn winkel vandoor zijn gegaan. Na de moord zou ze gevlucht zijn naar Florida, waar ze dan weer in contact zou gekomen zijn met Hutchinson, met de gekende gevolgen.

Speurders gaan ervan uit dat Riess met de wagen van Hutchinson gevlucht is naar Texas en houden in meerdere staten een klopjacht op de vrouw. “Ze is gemaskerd en gewapend”, aldus de politie, die iedereen aanraadt alert te zijn. “Ze zou best opnieuw kunnen moorden als ze opnieuw zonder geld komt te zitten.”