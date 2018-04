Dapper met data: de job van ‘datawerker’

De nieuwe supergrondstof voor onze economie, zo kan je data gerust noemen. Soms ‘vervuilend’ – denk maar aan Facebookgate – maar wel alomtegenwoordig. Daarom zijn we nu tegen wil en dank allemaal datawerkers. We vroegen aan de Gentse dataspecialiste Rosemie Callewaert waarheen dat ons leidt.

“Er zijn twee soorten data”, zegt de innovatie- en usabilityconsulente, die digitale veranderingstrajecten bij (vooral) overheden begeleidt. “Gebruikersdata, zoals je digitale sporen, en metadata, bijvoorbeeld de beschrijving van een boek. Professioneel ben je meestal met beide bezig.” Maar wat betekent werken met data voorbij je jobomschrijving?

Datasfeer

“Data sturen ons”, zegt Rosemie Callewaert. “Als persoon, bedrijf of organisatie ga je daar maar beter juist mee om. Voorwerpen en sociale omgevingen bevatten steeds meer data. Zoekmachines en sociale mediaplatformen kennen ons en verkopen onze data door aan brokers. Via websites, maar ook via je thermostaat, een warenhuis, auto, fitnesstoestel, camera in een openbaar gebouw, ... Data reageren zonder dat we zelf iets moeten doen en leiden ons om beslissingen te nemen over onze route, kledij of aankopen. Ze vormen mee je werkelijkheid. Een gebouw, persoon of object ervaar je anders door de data waarmee het verbonden is. Realiteit en het virtuele worden moeilijker af te lijnen. Internet of Things, Big Data, artificiële intelligentie, Deep Learning, virtual en augmented reality komen allemaal tegelijk op ons af. Interactie, data en profiling werken op basis van de wet ‘wat data heeft, bestaat’. Al het andere heeft geen identiteit meer.”

Chaos en filosofie

“We zitten op een berg data. Dat vereist expertise, denkwijzen en passies. Creatief ondernemerschap, dat de maatschappij vooruithelpt”, zegt Rosemie Callewaert. “Toen iedereen nog bezig was met databank- en softwaresystemen, wilde ik weten wat data betekenen, los van een specifiek systeem. Met data kan je sociale doelen invullen. Mijn visie: specialiseer je in iets, maar heb een brede kijk op hoe je met digitale middelen bepaalde doelen bereikt, zoals meer inclusie. Hoe denk je buiten de grenzen van je bedrijf, job of persoonlijke wereld? Waar kan technologie helpen om kunst en cultuur buiten organisatiemuren te brengen? Vlot omgaan met chaos – het gevolg van snelle veranderingen – is iets voor systeemdenkers die interdisciplinair ingesteld zijn en kunnen uitzoomen. Wees een filosoof! Daarom bereiden humane richtingen je goed voor op de creatieve toekomst.”

Bewust van data

Bij ‘datawerker’ denk je toch eerst aan analisten, ingenieurs, wetenschappers, designers, marketeers, communicatiewetenschappers, digitale strategen (holisten, systeemdenkers), … met skills als programmeren, statistiek, machine learning, algebra, databankbouw, databeheer, metadatering, digitalisering en archivering, datadesign, datavisualisering en communicatie, software engineering, data intuïtie (datadriven problem solving), business intelligence en datawarehousing, usability onderzoek en online marketing (SEO, SEA, …). “Allemaal niet zo nieuw. Nieuw is wel ruwe en/of bewerkte grondstof verkopen: databrokers verdienen aan de sporen die mensen online achterlaten. Hoe dunner de grens tussen de digitale en de fysieke wereld, hoe meer we allemaal datawerkers worden. Daarom moeten we ons bewust zijn van wat er met onze data gebeurt.” Niets te vroeg: vanaf mei 2018 wordt de GDPR-wetgeving van kracht die het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers regelt.

