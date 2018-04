WK 2022 - Europese competities kanten zich tegen 48 landen op WK in Qatar

De Europese competities verwerpen het idee om al op het WK 2022 in Qatar 48 teams te laten aantreden. “Wij willen onze kalender niet wijzigen voor een uitbreiding van het WK 2022”, verklaart de Zweed Lars-Christer Olsson, baas van de vereniging van Europese liga’s en lid van het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalbond (UEFA). “We zijn al flexibel geweest en hebben het mogelijk gemaakt dat het WK in de winter gespeeld wordt.”

Het WK in Qatar gaat door in de winter van 2022 (21 november tot 18 december), gezien de hitte in de zomer in het emiraat. In januari 2017 besliste de Wereldvoetbalbond (FIFA) om vanaf 2026 op het WK niet 32 maar 48 landen toe te laten. De Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie CONMEBOL riep vorige week op om die beslissing al vier jaar eerder in de praktijk om te zetten.

Als dit voorstel het haalt, kan het gastland echter met organisatorische problemen geconfronteerd worden. Er zouden immers 80 in plaats van 64 wedstrijden op het programma staan. Door de programmatie in de winter wordt het toernooi in slechts 28 dagen afgewerkt. “We zijn niet bereid een langere duur te aanvaarden”, stelt Olsson. “De spelers hebben nood aan rust. Niet alleen geld kan beslissen hoe het voetbal georganiseerd wordt.”