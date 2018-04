Coucke wil nu ook stadion bouwen (en hij heeft al een locatie)

Anderlecht - Aan de dadendrang van Marc Coucke lijkt geen einde te komen. De Anderlecht-voorzitter wil nu ook een gloednieuw stadion bouwen. Eén van de toplocaties die hij voor ogen heeft, ligt in Neerpede, naast het huidige oefencomplex. Dat zegt Coucke in het VRT-programma Pano. Anderlecht viste zelf al uit dat daar zeker een voetbaltempel met plaats voor 30.000 toeschouwers kan worden opgetrokken.

Marc Coucke wil Anderlecht weer internationale uitstraling geven. De miljardair moet een nieuwe ploeg bouwen, maar maakt ook plannen voor een gloednieuw stadion. Als hij samen met de cameraploeg van Pano het trainings- en jeugdcentrum bezoekt in Neerpede laat Coucke zich ontvallen: “Dit zou zeker kunnen als locatie voor het nieuwe stadion dat ik wil bouwen.” Het hoge woord is er dus uit. Coucke wil zelf bouwen, zelf een stadion financieren en uitbaten in eigen beheer.

Al vóór de komst van Marc Coucke werd Neerpede onder de loep genomen als interessante locatie. Het is een deelgemeente van Anderlecht en ligt vlak naast de Brusselse ring. De bereikbaarheid is dus goed en de club bezit er al grond. Paars-wit heeft er nu zijn trainingscentrum voor de jeugd, kan de hockeyclub claimen en is bovendien eigenaar van de skipiste die er nu ligt. Mits wat medewerking van de overheid kan er zo’n 15 hectare grond bijeen gepuzzeld worden. Genoeg voor een stadion voor zo’n 30.000 toeschouwers met daarrond nog eens drie- à vierduizend extra parkeerplaatsen. De hinder voor de omwonenden kan er ook beperkt worden door toegangswegen te creëren via de golfterreinen die er nu liggen.

Het gemeentebestuur van Anderlecht is alleszins niet tegen het idee gekant. De grootste voetbalclub van het land blijft zo gebonden aan de gemeente die de club haar naam verleent, maar Anderlecht wordt niet meer gehuisvest in het centrum. Dat lost de huidige grote problemen in de straten rond het Vanden Stockstadion op. Geen parkeerellende meer op wedstrijddagen en ook geen hinder meer voor de buurtbewoners.

Vanden Stockstadion weg?

Het stadion zou opgetrokken worden naast het huidige trainingscomplex in Neerpede. Foto: Marc Gysens

De gronden zijn bovendien ingeschreven als recreatiegebied, en niet als natuur- of landbouwgebied, wat het proces om bouwvergunningen te krijgen ook ietwat zou moeten vergemakkelijken en veel van de resterende grond is nu ook eigendom van de gemeente. De andere lapjes moeten wel nog verworven worden van het Brusselse Gewest. Bovendien heeft de gemeente Anderlecht ook al plannen met het huidige Vanden Stockstadion. Ze kunnen het laten ombouwen tot een multicomplex met appartementen, winkels, kantoren en zelfs een schooltje...

Toch moet de nieuwe voetbaltempel ook niet heel snel worden verwacht. Onlangs liet Marc Coucke zich nog ontvallen dat hij Anderlecht over vijf jaar nog steeds in het Vanden Stockstadion ziet voetballen. Maar eenmaal de flamboyante zakenman zijn zinnen op iets gezet heeft, komt het er meestal ook.

INFO

Pano in het kielzog van Marc Coucke - woensdag om 21.25 uur op Eén.