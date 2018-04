Man (67) redt het leven van zijn vrouw tijdens brand, maar overleeft het zelf niet

Ninove - Een 67-jarige man is dinsdagochtend om het leven gekomen na een brand in Ninove. Hij kon zijn vrouw nog naar buiten brengen en is dan terug naar binnen gegaan, vermoedelijk in een poging om de brand te blussen. De man is overleden, de vrouw is in shock naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond omstreeks 6.45 uur in een garage naast de woning in de Nederhasseltstraat. De garage deed dienst als atelier, er stond voornamelijk elektronische apparatuur.

De man kon zijn vrouw nog naar buiten leiden, maar is dan volgens ooggetuigen terug naar binnen gegaan. Vermoedelijk wou hij proberen de brand te blussen. De man is om het leven gekomen, zijn vrouw is in shock naar het ziekenhuis gebracht.

Een branddeskundige en het parket onderzoeken de zaak.