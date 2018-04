KV Kortrijk en Zulte Waregem met hun hoofd al bij vrijdag: generale repetitie voor de grote derby

Nog drie keer slapen en het is zover: de boeren tegen de kerels. Dan mag het nog in Play-off 2 zijn, in het Texas van West-Vlaanderen lopen ze altijd warm voor de derby. De inzet is ook niet mis. Winst in de poule kan twee extra matchen en Europees voetbal opleveren. Maar eerst is er vanavond nog een generale repetitie: Zulte Waregem trekt naar Lierse, Kortrijk krijgen OHL op bezoek.

Het begint wat afgezaagd te worden, de aanhoudende kritiek op Play-off 2. Maar wie er zaterdag bij was aan de Gaverbeek bij de 5-1-overwinning tegen Moeskroen, beklaagde zich dat hoegenaamd niet. “Het mag meer van dat zijn”, glunderde iemand van Sporza. “Dit had hier zelfs even goed op 9-4 kunnen eindigen”, voegde Francky Dury er nog aan toe. Want ook dat is dus Play-off 2: voor velen mag het, maar moet het niet, de druk is weg en de factor stijgen of dalen is niet meer aan de orde.

Voor Davy De fauw is het allemaal nieuw en dus anders. “De omstandigheden zaten zaterdag ook wel mee”, vond de kapitein. “Mooi weer, goed veld en twee ploegen die proberen te voetballen. Maar je moet de feiten ook onder ogen durven zien. Het is toch weer Play-off 2, het gaat er lakser aan toe, er wordt minder agressief gespeeld.”

Voor De fauw is het aan de vooravond van de derby trouwens nu al duidelijk. “Je ziet het zo aankomen dat het tussen Kortrijk en ons zal gaan. Dat het uitgerekend om Kortrijk gaat, is wel plezant. Die derby’s leven wel bij de fans. Maar we mogen nu nog niet te veel aan vrijdag denken, want er is dus eerst nog Lierse. Ik heb begrepen dat Kortrijk er ook niet met sprekend gemak won. Laat ons eerst daar maar eens de drie punten pakken.”

“Dat kan zeker”, aldus Onur Kaya. “Vooral omdat er offensief wordt gespeeld. Wij spelen bijvoorbeeld met zeker vijf aanvallend ingestelde spelers en zo scoor je ook meer. Als we op Lierse kunnen winnen en vrijdag weer, dan staan we er echt wel goed voor.”

Rust voor Kaminski

Dat denken ze natuurlijk ook aan de Leie, waar de nederlaag op Moeskroen wel hard was aangekomen. “Dat zijn drie dure punten die nog altijd op mijn laag liggen en die we ergens anders zullen moeten terugpakken”, blijft Glen De Boeck herhalen. Twee dagen na de match was er weer training, maar de reactie bleef uit. “Ik heb ze toen zelfs naar huis gestuurd. Ze reageerden verbaasd. De volgende ochtend hadden we eerst een groepsgesprek en op training nadien was de scherpte terug.”

Anderlecht kwam wel nog even stokken in de wielen steken door op zaterdag een paar uur voor de match op het Lisp Makarenko weg te kapen. De sportieve staf kon er niet om lachen. De zege tegen Lierse maakte echter veel goed. De Boeck en Staelens trokken zondagmiddag samen naar Knokke, waar ze Knokke in de eerste amateurliga aan het werk zagen tegen Dender. Bij Knokke is Alessio Staelens, zoon van, kapitein en sterkhouder. Knokke won met 5-0 en Dender-coach Chris Janssens betaalde zelfs het gelag met zijn ontslag.

5-0, voor dat resultaat willen ze vanavond direct tekenen bij Kortrijk. “We mogen OHL niet onderschatten”, beseft Staelens. “Ze hebben veel ervaring en we mogen niet de fout maken om mee te gaan voetballen aan hun tempo. Dat er amper twee dagen zitten tussen Lierse en OHL vind ik zelfs goed. Die hele Play-off 2 zouden ze volgens mij beter afwerken met constant midweekmatchen, want het zo lang rekken heeft ook geen zin.”

Ook Staelens denkt dat de derby’ tegen Eseevee sleutelmatchen worden. “Het resultaat zal primeren, want in onze poule zie ik het toch tussen ons beide gaan. In de andere matchen wordt er al sneller eens iets uitgeprobeerd en is er sprake van rotatie.” Zowel Kortrijk als Zulte Waregem treden deze week ook niet met hun beste elftal aan. “Kaminski heeft al een paar weken last”, aldus Staelens. “We besloten daarom om eens een paar weken te bekijken hoe Bruzzese het doet en Kaminski zo de kans te geven te herstellen. En de rechtsachter is bij ons ondertussen een vervloekte positie. Binnenkort vinden we zelfs niemand meer die daar nog durft spelen.”