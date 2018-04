Ondermaatse Buffalo’s dienen zich tegen RC Genk te herpakken na eerste nederlaag in Play-off 1

Het perfecte parcours van AA Gent in Play-off 1 is verleden tijd. Na 269 minuten voetbal diende Emond de Buffalo’s hun eerste nederlaag toe. “Het was gewoon niet goed genoeg”, zocht Moses Simon zeker niet naar excuses voor de Gentse collectieve offday.

AA Gent en Sclessin, het is dit seizoen verre van een perfect huwelijk. In het reguliere luik van de competitie leek Samuel Gigot in de slotfase van een evenwichtig duel de Buffalo’s de drie punten te schenken, maar de Franse rots in de branding zag zijn doelpunt afgekeurd worden door een dwalende ref Nicolas Laforge, die sindsdien met de nodige banbliksems wordt bejegend door de Gentse aanhang.

Zaterdagavond mocht AA Gent op herkansing, maar deze keer was de inzet nog groter. Mits puntenwinst konden de jongens van Yves Vanderhaeghe de druk op koploper Club Brugge en rechtstreekse concurrent Anderlecht verder opvoeren met het oog op het duel een dag later tussen Anderlecht en Club Brugge. Voldoende motivatie denk je dan om een knalprestatie neer te zetten, maar de Buffalo’s gaven helemaal niet thuis in de Vurige Stede. Wat volgde, was negentig minuten slaapverwekkend voetbal.

Verrast door de start

“We kenden een heel moeilijke avond, iedereen had het enorm lastig met zijn rechtstreekse opponent”, erkende Moses Simon, die er zelf ook negentig minuten lang niet in slaagde om uit de greep van Cavanda en co. te ontsnappen. “Maar niemand weet echt wat er precies fout liep, misschien moet de coach na het herbekijken van de wedstrijdbeelden toch nog wat toelichting geven. We waren verrast door de start van Standard. Het was bijzonder scherp en dat hadden we niet verwacht.”

“De voorbije maanden konden we ook op een mindere dag nog een handvol doelkansen bij elkaar voetballen, maar dat zat er nu ook al niet in”, vatte Simon de Gentse prestatie accuraat samen. Standard-keeper Guillermo Ochoa bleef quasi negentig minuten lang werkloos toekijken, want de Gentse bezoekers slaagden er nauwelijks in om een levensvatbare aanval bij elkaar te voetballen.

Nummer tien

Simon beseft dat er iets moet gebeuren en hoopt op een gepaste tussenkomst van de Gentse technische staf. “Het was gewoon niet goed genoeg wat we brachten. Ik denk niet dat we vermoeid waren, ik voelde me alvast fit. Volgens mij lag het eerder aan de aanpak van Standard. Maar je kunt niet ontkennen dat we na die denderende partij op Anderlecht er zowel in het tweede luik van de partij tegen Brugge als negentig minuten lang tegen de Rouches niet in slagen om ons normale niveau te benaderen.”

“We moeten echt wel leren uit deze partij, de volgende match volgt immers al snel. De analyse zal dus snel klaar moeten zijn, zodat we goed voorbereid aan de aftrap komen tegen Genk. Er zijn toch wat vraagtekens. Je kunt er niet om heen dat we wat zoeken naar oplossingen”, verwees Simon impliciet naar het feit dat Gent in Luik maar liefst drie spelers op de nummertienpositie liet opdraven. Maar zowel Dejaegere, Chakvetadze als Kubo konden het verschil niet maken, terwijl hij samen met Kalu grossierde in mislukte acties en dramatische passes.

Het is dus tijd om de rug te rechten en de mouwen op te stropen en dat is ook meteen de boodschap van de Nigeriaanse flankaanvaller, die zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar de Premier League. “Zowel mentaal als fysiek moeten we nu rechtstaan. We moeten tegen Genk van de eerste minuut paraat staan en bewijzen dat dit slechts een kleine misstap is geweest. Tegen Genk moeten we tonen wat we echt in onze mars hebben.”