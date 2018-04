OHL-coach Nigel Pearson gelooft in goede resultaten tegen Kortrijk en Moeskroen

Na de vlotte zege op Waasland-Beveren durft Nigel Pearson zijn oorspronkelijke ambities voor Play-off 2 weer van onder het stof halen. Het vertrouwen bij OHL is terug en het doel deze week is vier punten halen uit het tweeluik Kortrijk-Moeskroen.

“Het klassieke twee-punten-per-wedstrijdverhaal werkt nog altijd goed. Wie dat haalt, is bijna altijd heel succesvol”, maakt OHL-coach Nigel Pearson duidelijk waarop hij deze week hoopt, eerst in Kortrijk vanavond en vervolgens in eigen huis tegen Moeskroen op zaterdag. De grote ambities van de Leuvenaars kregen een flinke knauw door de onverwachte thuisnederlaag tegen Lierse, maar na een gelijkspel tegen Zulte Waregem en een zege tegen Waasland-Beveren heeft OHL als tweedeklasser wel vier op zes tegen zijn 1A-tegenstanders. De hoop die Pearson uitsprak, dat OHL iets zou betekenen tegen eersteklassers, blijkt voorlopig verre van ongegrond.

“Die twee punten per match hebben we nu niet omdat we een thuisnederlaag leden. Maar als we deze week vier punten pakken, zou ik daar heel tevreden mee zijn. Dat wil niet zeggen dat we in Kortrijk moeten starten met het idee om gelijk te spelen, want dat is een negatieve ingesteldheid.”

Iets rapen in Kortrijk wordt andere koek dan tegen Waasland-Beveren, dat nog geen enkel punt heeft. “Kortrijk is per definitie een lastige tegenstander. Het is gevaarlijk aan de bal, sterk op de counter én goed in de verdediging. Ze begonnen als favoriet in onze groep en laten we eerlijk zijn: ook nu ze niet aan de leiding staan, kan je ze nog altijd zo noemen. Ze spelen aan een hoog tempo en leggen veel agressiviteit aan de dag. We zullen met andere woorden een sterke prestatie nodig hebben om iets te rapen.”

Inhaaloperatie

Met vier op negen is OHL momenteel vierde. Deze week volgen confrontaties met nummer twee Kortrijk en nummer drie Moeskroen, en dus een kans om op te schuiven. Dankzij de vlotte zege zaterdag in Beveren is het vertrouwen in zo’n inhaaloperatie aanwezig. “Er is sinds vorig weekend weer meer geloof dat wij in staat zijn om veel kansen te creëren. Dat is mentaal heel belangrijk. Het zal ons helpen.”

Zorgen die vier punten tegen clubs uit 1A voor bijgestelde ambities bij Pearson? Is OHL tegen eersteklassers meer of minder waard dan hij op voorhand inschatte? “Het is te vroeg om daarover al te oordelen. Ik ben namelijk niet zeker in hoeverre onze tegenstanders Play-off 2 serieus nemen. Kortrijk en Zulte Waregem zijn volgens mij oprecht ambitieus. Zij willen in deze competitie iets rechtzetten. We moeten alleszins realistisch zijn: als wij hier uitkomen met een reeks goeie wedstrijden en sterke resultaten, en de mensen weer iets meer rekening gaan houden met deze club, zijn de play-offs geslaagd.”