Genk-aanvaller Dieumerci Ndongala speelt voor de zoveelste keer tegen een ex-club

Dieumerci Ndongala (26) rijgt de confrontaties met zijn ex-clubs in een rotvaart aan ­elkaar. De uitwedstrijd in Gent wordt nummer 5 in goed een maand tijd. En ook daarna houdt het niet op. Aangezien de Buffalo’s, de Rouches en de Zebra’s verenigd zijn in Play-off 1, volgen er na vandaag nog drie duels van dat kaliber.

Een gekleurde visie, uiteraard. Maar Dieumerci staat met die mening lang niet alleen. Ook kenners zijn vol lof over de manier waarop de Genkies Club Brugge en Charleroi in eigen vesting bekampten.

“Zelfs onze tegenstanders zijn onder de indruk”, aldus Ndongala. “Na elke match hoor ik hen verklaren dat ze tegen een heel sterk team hebben gespeeld. Terecht. Maar wat schieten we ermee op? We staan zesde en moeten blijven achtervolgen. Met 4 op 9 zijn wij veel te karig beloond. We hadden zeker 7 op 9 verdiend, dan had de wereld er heel anders uitgezien. Maar goed, hopelijk keert het tij. We hebben al ruimschoots ons deel van de pech gehad.”

Ndongala doelt daarmee op de penalty in minuut 93 in Brugge en… “op twee cruciale fasen in Charleroi. Eerst en vooral was er die onterechte strafschop tegen. Korte tijd later speelde de ref helaas opnieuw een hoofdrol. Hij lanceerde zelf een tegenaanval van Charleroi. Om maar te zeggen dat wij het onheil niet over onszelf hebben afgeroepen. Het was twee keer pech.”

Hoofdthema’s

Dubieuze strafschoppen en de VAR, het zijn de hoofdthema’s in deze play-offs. Net zo min als Rezaei en Edmilson is Ndongala niet vies van een schwalbe. Maar daar werd hij samen met Buffel na de bekerfinale op aangesproken door Philippe Clement. Niet doen, was de boodschap.

“Dat verraste mij”, bekent Ndongala. “Onze trainer is een heel eerlijk man. Mijn vroegere coaches hadden er minder problemen mee. Ze vonden dat prima. In alle eerlijkheid, ik had gehoopt dat de inbreng van de videoref een einde zou maken aan die schwalbes. Maar je ziet dat de bal bij de minste twijfel toch nog op de stip gaat. Zo wordt het voetbal kapotgemaakt. Of ik in de toekomst de raad van mijn coach zal volgen? (gniffelt) Een speler moet altijd luisteren naar zijn trainer.”

Trap op de knie

Vandaag maakt Genk de trip naar Gent. De derde ex-club van Ndongala op rij. “Leuk. Maar ik heb in Gent slechts zes maanden gespeeld. De band met die ploeg is minder hecht dan die met bijvoorbeeld Charleroi, waar ik tweeëneenhalf jaar voetbalde. Vrijdag ben ik na de match nog een aantal vrienden gaan groeten. Het voordeel van een duel met een ex-club is dat je die spelers door en door kent. Dat je hun kwaliteiten en vooral hun gebreken kent. Daar kan je op inspelen.”

Vraag is of Ndongala de aftrap haalt. Helemaal zeker is dat niet. “Ik heb in Charleroi een trap op de knie gekregen van Nurio. Daardoor heb ik in het weekend rust moeten nemen. Pas maandag heb ik weer met de groep getraind. Nog niet helemaal pijnvrij. Maar ik verwacht wel dat het zal gaan dinsdag.”

Het wordt Genks derde uitje in vier confrontaties. “Buitenshuis is het altijd lastiger om punten te pakken. Maar ook op verplaatsing hebben wij tot nu toe ons spel opgedrongen. Genk is in deze play-offs gewoon de beste ploeg. Daarna komt Club Brugge. Laat ons hopen dat die al hun thuiswedstrijden nog winnen. Dat zou ons goed uitkomen.”