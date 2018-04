Schaduwcoach Jean Janssens niet mals voor zijn ploeg: “Het doet echt pijn aan de ogen”

Schaduwcoach Jean Janssens ziet de prestaties van Waasland-Beveren van de voorbije weken met lede ogen aan. Het verschil met de reguliere competitie is gigantisch. “Van het aanvallende voetbal schiet haast niks meer over.”

Ampomah geraakt geen man meer voorbij

Waasland-Beveren verloor de eerste drie wedstrijden van Play-off 2 waardoor het troosteloos onderin de poule bengelt. “Het spel doet echt pijn aan de ogen”, vertelt Janssens. “Wat een verschil met de reguliere competitie. Al vraag ik me ook af wat het nut is van Play-off 2. Neen, ik ben alvast geen fan van het systeem. Je kan nog een Europees ticket bemachtigen. Maar dat is een vergiftigd geschenk. En na drie nederlagen op rij rest er niks meer voor Waasland-Beveren. Je kan niks anders zeggen dan dat het seizoen gedaan is. Jammer. Ze hebben nochtans een boerenjaar gekend, iets wat ze misschien nooit meer meemaken. Maar hoe ze nu spelen, zie ik ze niet veel punten meer sprokkelen in de zeven resterende wedstrijden. Zelfs de sterkhouders, die er momenteel nog zijn, spelen plots ver onder hun niveau. Ampomah bijvoorbeeld. In de competitie liet hij zijn rechtstreekse tegenstander sterretjes zien, maar nu raakt hij zijn man niet meer voorbij.”

Verstraete gaat er wel komen

“Het enige voordeel van deze nacompetitie is dat enkele beloftevolle jongeren nu de kans krijgen om zich te tonen. Nu ze toch niks meer te winnen of te verliezen hebben, kunnen ze hen beter de resterende zeven wedstrijden opstellen, althans de spelers die ook volgend seizoen op de Freethiel actief zijn. Zo weet je of ze potentieel hebben om door te groeien tot basisspeler. De huurspelers, die deze zomer terugkeren naar hun moederclub, hoeven voor mij niet veel speelkansen meer te krijgen. Dat heeft geen nut meer. Je kan beter kijken met wie je volgend seizoen aan de slag kan. Het bestuur heeft deze zomer veel werk. Want je ploeg bouwen rond spelers van achttien jaar is onmogelijk, daarvoor zijn ze te licht. Al hebben sommige jongeren zich in de kijker gespeeld. Die Louis Verstraete is wel een jongen met toekomst. Die gaat er volgens mij wel komen. Hij is nog heel jong en toch al sterk in de duels. Hem zou ik de komende wedstrijden nog veel aan het werk willen zien.”

Met Vermant gaat het alleen maar bergaf

“Voor trainer Sven Vermant pleiten zeker verzachtende omstandigheden de afgelopen weken, maar je kan uiteindelijk toch niet alles steken op het vertrek van sterkhouders Morioka, Seck en Camacho? Er staan nu toch andere spelers op hun positie. Neen, wat Waasland-Beveren de voorbije maanden gepresteerd heeft, daar kan je nauwelijks iets positiefs over vertellen. Sinds Vermant hoofdtrainer is, gaat het alleen maar bergaf. Die zes nederlagen op rij zullen toch wel heel haard aangekomen zijn, hoor. Als je zelfs thuis tegen een tweedeklasser met de billen bloot gaat. Maar kan je alles op de trainer steken? Daar kan ik als buitenstaander niet precies over oordelen. Je moet immers ook rekening houden met het materiaal dat hij ter beschikking heeft. Al begin ik toch stilaan te vrezen dat hij volgend seizoen geen trainer meer zal zijn van Waasland-Beveren. Van het aanvallende voetbal schiet de laatste weken helemaal niks meer over.”