Franse aanwinst gaat liever naar Beerschot Wilrijk dan naar 1A

KFCO Beerschot Wilrijk heeft gisteren zijn eerste inkomende transfer met het oog op volgend seizoen bekendgemaakt. De Fransman Emeric Dudouit (26) komt transfervrij over van het zopas gedegradeerde Tubeke. De polyvalente verdediger genoot interesse van enkele ploegen uit 1A, maar koos voor een avontuur in Antwerpen.

Dudouit (spreek uit: ‘Dudoewie’) is een jeugdproduct van de academie van Caen, maar kon er nooit doorbreken in het eerste elftal. Via de Franse tweede en derde klasse belandde hij in 2016 bij Tubeke, waar hij zich al snel in de harten van de (weinige) supporters wist te spelen. De 26-jarige Fransman staat bekend als een offensieve vleugelverdediger, die het vuile werk niet schuwt. “Veruit de beste speler van de ploeg. Bovendien is het een fijne kerel in de omgang, een harde werker zonder franjes”, zo omschrijven de fans van Tubeke hun nummer 6.

Waasland-Beveren en enkele andere clubs uit 1A hadden hun oog ook laten vallen op Dudouit, maar die koos resoluut voor Beerschot Wilrijk. “Ik ken de club van de twee wedstrijden die ik dit seizoen ertegen heb gespeeld. Ik was enorm gecharmeerd door hun manier van voetballen en door hun fanatieke supporters die zowel thuis als uit massaal aanwezig waren”, zegt Dudouit. “Coach Marc Brys was in die twee wedstrijden blijkbaar onder de indruk van mijn prestaties en ook de sportief directeur liet verstaan dat hij me er graag bij wou. Dat deed me plezier. Beerschot Wilrijk is een club die voetbalpassie uitstraalt. Ze hebben een rijke geschiedenis en ik wil daarvan graag deel uitmaken. Het is een ambitieuze club met een grote achterban. Ik was zondag al aanwezig tijdens de derby tegen Antwerp en de ambiance was geweldig. Ik heb eigenlijk niet getwijfeld.”

Na de thuisnederlaag tegen Union viel dit weekend het doek voor Tubeke, dat tot het einde van het seizoen nog de werkgever is van Dudouit. De Waals-Brabantse club degradeert naar de amateurreeksen. Bij Tubeke speelde Dudouit vaak als rechtsachter, maar hij is naar eigen zeggen behoorlijk polyvalent. “Ik kan als rechtsback goed uit de voeten in een systeem met drie of vier verdedigers. Maar ik werd doorheen mijn carrière ook al hoger op het veld en zelfs tegen mijn voet op de linkerflank uitgespeeld. Ik heb eigenlijk geen favoriete positie. Het is een cliché, maar ik sta volledig ten dienste van het team en van de coach. Ik ben bijzonder gemotiveerd om me te tonen en kijk enorm hard uit naar volgend seizoen.”

Nog versterkingen

Marc Brys is opgetogen dat een talentvolle speler als Emeric Dudouit het project van Beerschot Wilrijk boven een aantal eersteklassers verkiest. “Zo zie je dat we toch nog altijd een streepje voor hebben tegenover enkele ploegen die hoger spelen. We hebben Emeric intensief gevolgd na zijn twee sterke prestaties tegen ons.”

Dudouit lijkt qua profiel op Guillaume François, die einde contract is op het Kiel. “We willen elke positie dubbel bezetten en zullen eerstdaags met Guillaume rond de tafel zitten. We geven verschillende jongens die einde contract zijn de kans om zich te tonen in Play-off 2 en we gaan hun evaluatie niet maken op basis van de eerste drie duels. Iedereen verdient een eerlijke kans. Een paar sterkhouders hebben al bijgetekend, het geraamte van de ploeg blijft dus intact. Maar een voetbalclub is een professioneel bedrijf en als we willen groeien, zullen er nog kwaliteitsvolle spelers moeten bijkomen.”