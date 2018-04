WK 2018 - FIFA onderzoekt oerwoudgeluiden tijdens Rusland-Frankrijk

BRUSSEL - De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft een disciplinaire procedure opgestart tegen de Russische voetbalbond naar aanleiding van de oerwoudgeluiden die eind maart te horen waren tijdens de oefeninterland Rusland-Frankrijk in Sint-Petersburg. Rusland, dat komende zomer het WK organiseert, verloor de match met 1-3.

Tijdens de vriendschappelijke interland waren in het stadion racistische geluiden te horen aan het adres van de zwarte spelers. De oerwoudgeluiden waren zelfs hoorbaar op tv toen Paul Pogba in de 73ste minuut de bal raakte.

“De dag na de wedstrijd hebben we al zelf een onderzoek gestart om te begrijpen wat er gebeurd is”, verklaart de antidiscriminatieverantwoordelijke van de Russische federatie (RFU) Alexander Baranov. “We staan in contact met FIFA en zijn bereid onze bevindingen door te geven.”

Na de wedstrijd verklaarde de FIFA het rapport af te wachten van een waarnemer van Fare, een ngo die strijdt tegen discriminatie in het voetbal. “Wat ons verontrust, is dat dit tweeënhalve maand voor het WK is gebeurd, in een stadion waarin onder meer een halve finale zal doorgaan”, verklaarde Fare-directeur Piara Powar toen aan persagentschap AFP.

Rusland tracht het racismeprobleem bij de voetbalfans aan te pakken, maar volgens waarnemers moet er veel meer gedaan worden. Vorige maand opende de Europese Voetbalbond (UEFA) een disciplinaire procedure tegen Zenit Sint-Petersburg na racistische geluiden gericht aan Leipzig-middenvelder Naby Keita in de Europa League.