Voorzitter Moeskroen niet opgezet met juridische actie van KV Mechelen en gaat zelf stappen ondernemen

Luingne / Mouscron/Moeskroen / Dottignies/Dottenijs / Herseaux - Moeskroen-voorzitter Patrick Declerck is boos, omdat zijn club voor het vierde seizoen op rij haar licentiedossier moet gaan verdedigen voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Na Cercle Brugge en Lierse in 2015 en Westerlo vorig seizoen, vecht degradant KV Mechelen dit jaar de proflicentie van de Henegouwers aan. “Het wordt traditie, maar we kijken met vertrouwen uit naar de zitting”, reageerde Declerck.

“Ik ben heel boos. Het is al de vierde keer op rij dat men Moeskroen via het BAS aanvalt. Het wordt een traditie dat een ploeg die degradeert de licentie van Moeskroen aanvecht”, aldus de flamboyante voorzitter. “De Licentiecommissie werkt heel ernstig en heel serieus. Die commissie krijgt nu opnieuw een veeg uit de pan. Ik deel de licenties niet uit en weet ook niet waarom Moeskroen telkens geviseerd wordt. Ieder jaar beschikken de andere clubs over informatie, maar de vorige drie keer vingen ze telkens bot.”

“Dit hypothekeert wel ons nieuwe seizoen. Transfers worden geblokkeerd en ook sponsors beginnen te twijfelen. Ik begrijp niet dat een andere club zomaar in beroep kan gaan tegen een beslissing van een neutrale licentiecommissie. Dat maakt me ontzettend boos”, foetert Declerck. “Ik kan begrijpen dat een ploeg zoals KV Mechelen, die veel geïnvesteerd heeft en een nieuw stadion aan het bouwen is, teleurgesteld is. Maar volgens mij wordt voetbal vooral gespeeld op een veld.”

Moeskroen laat het hier niet bij en zal op zijn beurt juridische stappen ondernemen tegen de Mechelaars. “Tijdens de laatste algemene vergadering van de Pro League heb ik al laten vallen dat we stappen zouden ondernemen tegen clubs die ons zouden aanvallen. Nu zal ik de daad bij het woord voegen.”

KV Mechelen kondigde dinsdag aan in beroep te gaan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) tegen de beslissing van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om een licentie aan Moeskroen te geven. Malinwa werd naar eigen zeggen gecontacteerd door verschillende personen die meldden dat er een probleem is met de licentie van Moeskroen. De Henegouwers moesten de voorbije drie seizoenen ook telkens uitleg geven over hun vermeende banden met spelersmakelaars, maar het BAS oordeelde dat de reglementen van de KBVB niet werden overtreden.

KV Mechelen vraagt nu een grondig onderzoek en start ook een kortgedingprocedure op tegen de KBVB. “Tot we zeker zijn dat bij toekenning van de licenties de voorwaarden gerespecteerd werden, willen we als zeventiende club in 1A aantreden”, verklaarde de club.

