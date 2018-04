Koppel eist 100.000 euro van “slechtste buurvrouw van Vlaanderen” voor pestgedrag

Lommel - Een 63-jarige vrouw uit Lommel riskeert een celstraf van 15 maanden wegens onophoudelijk pestgedrag. Ze moest zich dinsdag verantwoorden voor de Hasseltse correctionele rechtbank. De buren, een koppel met twee kinderen, vragen een schadevergoeding van zo’n 100.000 euro. Het pestgedrag heeft het leven van het koppel serieus verstoord.

In 2012 ging het koppel met twee kinderen van 2 en 4 jaar oud naast de slechthorende vrouw in Lommel wonen, maar die keuze bleek geen goede zet. De vrouw maakte ’s nachts meermaals lawaai door haar metalen poort dicht te slaan. Voor haar slaapkamerraam plaatste ze een bord met beledigingen. Ze vloekte en maakte aan de schoolpoort van de kinderen obscene gebaren. Verder discussieerde ze over de haag en bracht ze vernielingen toe aan de haag.

De burgerlijke partijen beweerden dat de vrouw in aanmerking kwam voor de titel van “slechtste buurvrouw van Vlaanderen”. Door haar storend gedrag hadden ze naar eigen zeggen een slaaptekort van 433 uren. De beklaagde had door haar pestgedrag ook al vroegere buren het huis uit gejaagd.

Het openbare ministerie bevestigde dat de vrouw serieus over de schreef ging ondanks tussenkomsten van een wijkagent. De openbare aanklager kon zich wel vinden in een eventueel probatie-uitstel dat aan de celstraf gekoppeld zou worden. De verdediging vroeg de rechtbank rekening te houden met haar gehoorproblemen. De strafrechter doet op 15 mei uitspraak.