Hein Vanhaezebrouck noemt Anderlecht geen titelkandidaat maar… “Club is al een beetje nerveus”

Anderlecht speelt morgen een cruciale wedstrijd op het veld van Standard. De Brusselaars reizen vol vertrouwen af naar de Vurige Stede nadat ze afgelopen zondag de maat namen van leider Club Brugge.

Maar er wacht de Brusselaars morgen geen gezondheidswandeling, beseft coach Hein Vanhaezebrouck tijdens de traditionele persbabbel aan de vooravond van een wedstrijd. “Na hun zege tegen Gent spraken ze direct over de partij tegen Anderlecht. Tegen ons zijn ze altijd dubbel en dik gemotiveerd. Het is zo. Of onze zege tegen Brugge voor een declic heeft gezorgd? Moeilijk te zeggen.”

Vanhaezebrouck heeft respect voor Standard. “Ze zullen gemotiveerd zijn. Ik verwacht Edmilson, Carcela… Spelers die een match kunnen beslissen. Ieder team heeft zo’n spelers. We zullen moeten opletten voor hen. Maar ze zijn meer dan Carcela en Edmilson. Of ik de sfeer vrees? Neen, ik speel graag op Standard. Er is altijd lawaai, er is altijd sfeer. Ik hou van zulke fans. Ook die van ons hebben zondag lawaai gemaakt. Neen, ik ben altijd graag naar Standard gegaan. Ik hoop alleen dat het binnen de grenzen van het sportieve blijft. Neen, Standard is geen titelkandidaat, aangezien ik onszelf niet eens als titelkandidaat zie. Maar als ze winnen, komen ze wel in de running voor de tweede plaats.”

Nerveus Brugge

Ook de appelflauwte van Club Brugge kwam ter sprake. “Club is al een beetje nerveus, geloof me”, grijnsde Vanhaezebrouck. “Maar ze moeten zich nog geen zorgen maken. Vier punten voor op ons, zes op Gent, beide teams moeten nog naar Brugge waar ze heel sterk zijn. Maar als ze ook thuis punten beginnen te verliezen, zullen ze nog nerveuzer worden. Wij underdog? Ik ben dat al mijn heel leven lang, als trainer van Kortrijk, als trainer van Gent in Tottenham. Maar ik geloof er wel in. Als trainer van Kortrijk zei ik ook dat we op Anderlecht konden winnen. Maar gezien het seizoen dat we hebben gespeeld tot nu toe, moeten we bescheiden zijn. Plaats twee lijkt me realistisch. We moeten de voeten op de grond houden. Gebeurt dat niet, zullen we snel terug op aarde gezet worden. Dan mag je misschien zelfs de tweede plaats vergeten.”

Vanhaezebrouck had zondagavond heel wat complimenten voor zijn groep die perfect had uitgevoerd wat hij had gevraagd. “Dat is een hele voldoening voor mezelf en voor de spelers”, aldus HVH. “Ze hebben gezien dat ze goed stonden, dat ze goed in functie van elkaar speelden. We verdedigden ‘en bloc’, de taken werden overgenomen. Dat was het beste van wat ik dit seizoen had gezien. Ik voelde het wel aankomen, ja. Of dit een nieuw begin is? Dat zal afhangen van de komende matchen. Als we goede resultaten blijven neerzetten, dan zijn we misschien aan het begin van een nieuw momentum. Maar gaan we op Standard de boot in, dan zijn we misschien terug naar af. De marge is klein, ook voor de tweede plaats.”

Najar dicht bij terugkeer

Er is ook goed nieuws uit de ziekenboeg. Het blessureleed van Andy Najar is zo goed als verleden tijd: “Andy traint alles mee. Hij gaat in duels en speelde vorige week zestig minuten in een onderling duel. Die zien we nog in play-off 1. Morgen op Standard? Dat zullen we zien. Saelemaekers, Markovic en Obradovic hebben kleine pijntjes. We zullen pas morgen zicht hebben op hun inzetbaarheid. Dat is het gevolg van twee matchen op zo n korte periode. En zaterdag spelen we al opnieuw. Maar we zijn dat gewoon van toen we Europees speelden en daar gingen we toen goed mee om. Ik ga ook geen gekke dingen doen en Najar brengen op het moment dat hij er niet helemaal klaar voor is. Wat Onyekuru betreft: die heeft nog een lange weg af te leggen. Een keer meetrainen betekent niet dat je klaar bent voor een eerste klasse match. Hij moet nog bevestigen: in duel gaan, ritme...we zullen zien of hij dit seizoen nog speelt.”