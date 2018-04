Spits van Sporting Lissabon stopt als international bij Nederlands elftal

Bas Dost stopt als international van het Nederlands elftal. De 28-jarige spits van Sporting Lissabon heeft bondscoach Ronald Koeman laten weten dat hij per direct een punt zet achter zijn interlandcarrière. Dost kwam achttien keer in actie voor de nationale ploeg, waarvan veertien keer als invaller. Hij maakte één doelpunt, op 13 november 2015 tijdens zijn eerste optreden als basisspeler tegen Wales.

“Het is niet goed gelopen bij het Nederlands elftal. Om wat voor reden dan ook”, zegt Dost tegen AD Sportwereld. “Ik ben op het moment gekomen dat ik zeg: tot hier en niet verder. Het werkt gewoon niet.”

De bijna 2 meter lange topschutter van Sporting kreeg vorige maand in de eerste interland onder de nieuwe bondscoach Koeman, in Amsterdam tegen Engeland, een kans in de basis. Dost werd echter amper voorzien van bruikbare ballen en verdween na 65 minuten spelen naar de kant. Een paar dagen later bleef hij tegen Portugal negentig minuten op de bank.

Dost liep al langer rond met het idee dat hij wilde stoppen bij Oranje. “Dat gevoel heb ik heel lang weggedrukt. Zoiets doe je niet, vond ik.” Hij keerde naar eigen zeggen doodongelukkig terug in Lissabon na de laatste trip met Oranje. “Dat ik me een week lang echt verrot gevoeld heb, heeft de doorslag gegeven.” De spits die in Portugal voor Sporting liefst 59 doelpunten maakte in 57 competitieduels, wil daarom niet meer uitkomen voor de nationale ploeg. “Zo’n keuze maak je niet als je even een slecht moment hebt. Dat bespreek je met de mensen die dichtbij je staan. Het is ongelooflijk ongelukkig wat er allemaal gebeurd is. En er komt gewoon geen einde aan.”