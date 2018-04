Peeters laat ultraorthodoxe Aron Berger niet vallen, maar “hij zal vrouwen de hand moeten schudden”

Antwerpen - Kris Peeters (CD&V) laat de ultraorthodoxe Aron Berger voorlopig niet vallen, hij werkt naar eigen zeggen aan een oplossing. Dat meldt hij aan VTM nieuwe en Radio 1. Over het handenschudden met vrouwen kan echter niet gediscussieerd worden, aldus Peeters. Normaal gezien zou Berger woensdag aan de pers worden voorgesteld.

Gisteren raakte bekend dat de ultraorthodoxe jood Aron Berger bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de Antwerpse CD&V zal staan. Hij zal op de negende, en dus verkiesbare, plaats staan. Het zou de eerste keer zijn dat een orthodoxe jood op de lijst staat in Antwerpen.

Het nieuws zorgde voor danig wat controverse omdat Berger aangaf niet te willen wijken van zeer strenge religieuze principes. Zo gaf hij aan dat hij andere vrouwen dan zijn echtgenote niet de hand zal schudden. “Het huwelijk is heilig”, klonk het, “daarom onthoud ik mij van fysiek contact met andere vrouwen.”

Opvallend is ook dat Berger een voorvechter is van ritueel en onverdoofd slachten. CD&V stemde mee voor een verbod op onverdoofd slachten. Eerder vandaag dook een fragment op waarin Berger een gemengde school discriminerend en kindermishandeling noemt.“Dat is een uitspraak waarmee ik het totaal niet eens ben”, zegt Peeters. “Ook die uitspraak moet geduid worden door de heer Berger zelf.”

Vanmiddag had Peeters topoverleg met voorzitter Wouter Beke. Na dat overleg laat Peeters weten dat hij Berger voorlopig niet laat vallen en dat hij aan een oplossing werkt. Het handenschudden kan echter niet ter discussie staan, als Berger op de Antwerpse lijst komt zal hij vrouwen de hand moeten schudden. Na afloop is te horen dat Berger zélf tekst en uitleg zal geven.

Elke kandidaat op de lijst respecteert gelijke positie van man en vrouw — Kris Peeters (@peeters_kris1) April 17, 2018

Kritiek in eigen rangen

De uitspraken van Berger werden echter bijzonder kritisch ontvangen, onder meer door de Vrouwenraad en door Antwerps Open VLD-lijsttrekker Philippe De Backer. Maar ook binnen CD&V zelf klinkt protest. Zo liet kamerlid Hendrik Bogaert vanmorgen al weten dat er wat hem betreft geen plaats kan zijn op een CD&V-lijst voor iemand die vrouwen geen hand wil geven.

Ook Els Van Hoof, CD&V-kamerlid en voorzitter van de feministische werkgroep Vrouw en Maatschappij, liet op Radio 1 haar ongenoegen blijken. “Bij voorkeur zou er op de CD&V-lijst geen mannen mogen staan die vrouwen geen hand willen geven. Ik heb het daar persoonlijk moeilijk mee.”

Vlaams CD&V-minister Hilde Crevits spreekt bij vtm van “een probleem dat uitgeklaard moet worden”. “Gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen is voor mij elementair. In Vlaanderen wordt elkaar de hand geschud. Dus ik vind het echt wel van belang dat er ook een hand gegeven wordt aan vrouwen”, aldus Crevits.

Kritiek uit N-VA-kringen

Ook vanuit N-VA kringen klinkt er kritiek. Liesbeth Homans sneerde naar Berger en de CD&V in een antwoord op een vraag over de partij islam. “Ik veroordeel ten stelligste wat er gebeurt met de partij Islam, maar tegelijkertijd veroordeel ik heel sterk dat er partijen zijn die personen van gelijk welke geloofsovertuiging op hun lijsten willen zetten die onze fundamentele waarden niet respecteren. Ik veroordeel het en raad af om het te doen, maar ik denk dat die politieke partijen dan zelf maar eens goed in de spiegel moeten kijken.

Partijgenote Nadia Sminate ging nog een stap verder en noemde de positie van CD&V hypocriet. Voor commissievoorzitter Mercedes Van Volcem is het “onaanvaardbaar” dat “partijen terugschroeven op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, waar jarenlang voor is gestreden.” “Dit kunnen we niet naast ons neerleggen”, stelde het Open Vld-parlementslid.

N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir noemt de keuze voor Berger “een nederlaag voor vrouwenrechten”. “Wat in Antwerpen gebeurt is een keuze van CD&V Antwerpen. Ikzelf zou niet blij zijn om in een partij te zitten waar die ongelijkheid tussen man en vrouw in de etalage wordt gezet”, aldus Demir.