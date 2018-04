Saoedi-Arabië maakt zich op voor eerste cinemavoorstelling in 35 jaar

In Saoedi-Arabië gaat woensdag voor het eerst sinds de jaren tachtig een openbare filmvoorstelling in een bioscoop plaatsvinden. Nadat er meer dan 35 jaar lang een verbod op cinema’s van kracht was in het ultraconservatieve land, zal in de hoofdstad Riyad een filmzaal plechtig worden geopend.

De bioscoop van de Amerikaanse keten AMC zal met een gala in gebruik worden genomen. Naar welke film de primeur gaat is niet officieel bekendgemaakt. Onbevestigde geruchten stellen dat de actieprent “Black Panther” wel eens de eerste film in 35 jaar zou kunnen worden.

De modale Saoedische burger zal in elk geval geen getuige zijn van de bijzondere gebeurtenis. Zowel de première als alle andere voorstellingen die in april plaatsvinden, kunnen enkel door genodigden worden bijgewoond.

Het Saoedische koningshuis had in het begin van de jaren tachtig beslist om cinemazalen te verbieden. Die maatregel maakte deel uit van een beleid dat gebaseerd was op een conservatieve interpretatie van de islam. Andere vormen van amusement werden toen eveneens verboden. Zo werden ook concerten jarenlang in de ban geslagen.

Dat bioscopen nu toch weer worden toegelaten, is een gevolg van de voorzichtige liberalisering die wordt doorgevoerd onder impuls van kroonprins Mohammad bin Salman. In september 2017 werd ook al aangekondigd dat het rijverbod voor vrouwen wordt opgeheven.

De komende jaren zal AMC nog tientallen bioscopen openen in Saoedi-Arabië. Mogelijk kunnen er op termijn honderden bioscopen komen in het land. Het koninkrijk wil op die manier ook financieel een goede zaak doen. Tot nu toe moesten Saoedische filmliefhebbers soms een urenlange autorit ondernemen om een film mee te kunnen pikken. Op die manier stroomden mogelijk honderden miljoen euro’s naar het buitenland.