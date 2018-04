Maar liefst 613 strikte geboden en verboden: zo gaat het eraan toe bij de ultraorthodoxe joden

Antwerpen -

De 42-jarige Antwerpenaar Aron Berger zou deze week door de Antwerpse CD&V-afdeling voorgesteld worden als eerste ultraorthodoxe joodse kandidaat op een kieslijst. Maar de controversiële uitspraken van Berger doen heel wat stof opwaaien. Zo is hij voor ritueel slachten en weigert hij vrouwen een hand te geven. De reden? De strenge geloofswetten waaraan chassidische joden zich houden: in totaal zijn er zo maar liefst 613 praktische geboden of ‘mitswot’.