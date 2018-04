VIDEO. Bejaarde bestuurder rijdt in op vrachtwagen 'omdat hij zijn rem niet vond'

Harelbeke - Langs de R8 in Harelbeke, vlakbij de Hippodroom- en Zandbergstraat, is een bejaarde man dinsdag omstreeks 15.15 uur ingereden op een vrachtwagen. Volgens getuigen reed de man bijzonder snel en vond hij zijn rem niet.

De man reed eerst over de middenberm en vlamde het kruispunt over om uiteindelijk tot stilstand te komen tegen de vrachtwagen. Als bij wonder geraakte de man ongedeerd uit zijn Opel Corsa. Hij werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de vrachtwagenbestuurder bleef ongedeerd. Door het ongeval is er verkeershinder op de R8 en omgeving.