Baby olifant vindt moeder dood terug en weigert haar te verlaten: “Hartverscheurend om dit te zien”

Nadat ze zwaar was gevallen en uiteindelijk botste tegen een boom, overleed de moeder olifant vrijwel meteen. Toen haar kalfje haar dood terugvond, weigerde het kleintje zijn moeder te verlaten. “Hartverscheurend”, aldus het rescueteam.

“Ook voor ons was het een moeilijke situatie”, zegt Sanatan Sonkar, directeur van het Rajaji national park in India. “We moesten het kalfje weghalen van bij zijn dode moeder, maar met mankracht alleen lukte het niet. Daarom gingen we op zoek naar twee andere olifanten die het kalf moesten weglokken.”

Eenmaal dit lukte, kon het rescueteam het kleintje meenemen om te verzorgen. “Alleen zou het kalf het nooit overleven. We houden de baby olifant bij ons, totdat het groot genoeg is om zijn plan te kunnen trekken.”