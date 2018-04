Joods CD&V-kandidaat geeft vrouwen geen hand. Maar waarom geven we elkaar de hand?

Er is veel drukte vandaag rond de handdruk. Aron Berger, de CD&V-kandidaat en tevens ultraorthodoxe Jood (een unicum in een politieke partij), heeft namelijk aangegeven dat hij vrouwen geen handen drukt en dat ook niet zal doen eerstdaags. Maar van waar komt dat eigenlijk, handen drukken. En hoe lang doen we dat al?

De allereerste afbeelding van een handdruk dateert uit de negende eeuw voor Christus. Op een bas-reliëf drukt de Assyrische koning Shalmaneser de hand van een Babyloniër.

Volgens historicus Walter Burkert geeft dat beeld de essentie weer van de handdruk: “Het is een manier om je vredevolle intentie te tonen. Je steekt een onbekende je ongewapende rechterhand toe. Als je een wapen zou hebben, zou je het in je rechter hand houden. Nu niet. Je steekt je ongewapende rechterhand uit. Zo weten we meteen ook waarom we met rechts een hand geven.”

Maar je kan natuurlijk ook nog altijd een wapen, een klein dolkje bijvoorbeeld, in je mouw verstoppen. Om te tonen dat we ook geen verborgens wapens dragen, schudden we elkaar nog eens de hand. Mocht er iets in de mouw zitten, valt het er zo zeker uit.

Een eeuw later, schrijft Homerus zijn “Ilias” en “Odyssee”. Ook hij laat hierin mensen geregeld elkaar de hand drukken, steeds om een belofte aan elkaar of een vertrouwen in elkaar te onderstrepen.

In de vijfde eeuw voor Christus duikt de handdruk steeds meer op als grafkunst. Nu als symbool van afscheid en van een eeuwige verbondenheid over de dood heen. In het Romeinse rijk siert de handdruk de munten. Deze keer als teken van vertrouwen: de koopwaar is in orde.

Eerst tikten quakers tegen hun hoed wanneer ze elkaar ontmoetten. Later gaven ze ene hand, om dichter bij elkaar te komen. Foto: BELGAIMAGE

Dichter bij elkaar komen

Volgens historici breekt de handdruk als populaire begroeting helemaal door in de 17de eeuw. Het is begonnen bij de quakers, het religieuze genootschap bekend van hun grote zwarte hoeden. Vroeger tikten de quakers hun hoed even aan toen ze elkaar ontmoetten. Die begroeting werd een handdruk, omdat ze zo - letterlijk - dichter bij elkaar zouden komen.

Vanaf de 18de eeuw verschijnt de handdruk in handboeken (sic) over etiquette. Een handboek uit 1877 schrijft: “Een gentleman die een harde handdruk geeft en hevig schudt, mag dat nooit meer herhalen. Een handdruk moet zacht en galant zijn.”

Slappe handjes?

We geven elkaar dus al eeuwen de hand, maar blijkbaar steeds slappere. Daar kwam onderzoekster Elizabeth Fain (van de Winston­Salem Universiteit in het Amerikaanse North-Carolina) achter. Het was haar al een tijdje opgevallen: nieuwe collega’s geven allemaal van die slappe handjes. En dat terwijl een handdruk vroeger toch al een eerste krachtmeting was? Hebben onze handen misschien aan kracht ingeboet?

Fain zocht het uit. Ze liet 237 mannen en vrouwen zo hard ze konden knijpen in een handdynamometer, om zo hun kracht te meten, uitgedrukt in kilogram. Het principe is simpel: hoe harder iemand knijpt, hoe meer een veer binnenin het toestel wordt uitgerekt, en hoe verder een wijzer uitslaat.

De test werd dertig jaar ge­leden ook gedaan. Toen drukten mannen jonger dan 25 gemiddeld 55 kilo. Vrouwen van die leeftijd drukten toen gemiddeld 27 kilogram. Vandaag liggen die cijfers be­duidend lager: mannen drukken nu slechts 46 kilo; vrouwen 22,5 kilo. Het betert niet met ouder worden. In de groep van 25 tot 30 jaar was het verlies nog groter in vergelijking met dezelfde leeftijdsgroep dertig jaar geleden: 12 kilo bij de mannen en 7 kilo bij de vrouwen.