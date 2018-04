Jongen met autisme maakt grootste replica van Titanic in Lego

Wie op zoek is naar de grootste replica van de Titanic ooit, moet bij Brynjar Karl Bigisson zijn. Deze 15-jarige jongen uit IJsland begon vijf jaar geleden aan het kunstwerk dat gemaakt is uit Legoblokjes.

“Hoeveel blokjes er precies in het schip zitten, weet ik niet”, zegt de jongen die lijdt aan autisme. “Maar mijn grootvader heeft alles berekend en gemeten, en er zouden ongeveer zo’n 56.000 Legoblokjes rond het schip zitten.” De replica werd in verschillende musea in Europa tentoongesteld maar is sinds maandag te zien in het Titanic museum in Tennessee (VS).

Wie zelf ook een replica van de beroemde boot wil maken, maakt best zijn agenda vrij. Om de boot van acht meter lang en anderhalve meter hoog te maken, heeft Brynjar 700 uur gewerkt goed voor 11 maanden speelplezier.