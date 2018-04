Het verhaal van goede wijn en Andres Iniesta: Barcelona-legende toch op weg naar China en riant salaris

Hij staat al sinds jaar en dag bekend als ‘El Cerebro’, oftewel het brein achter het succes van FC Barcelona. Maar aan alle sprookjes komt een einde, zo ook aan dat van Andres Iniesta bij de club waar hij opgeleid en groot werd. De Spanjaard is volgens de nationale pers nu echt op weg naar China.

Vorige zomer werd de intussen 33-jarige Iniesta al gelinkt aan een vertrek bij Barcelona. Ook toen zouden de Chinese clubs in de rij gestaan hebben voor de middenvelder, net als onder andere Juventus. Iniesta bleef echter en ondertekende zelfs een ‘contract voor het leven’ zodat hij tot het einde van zijn illustere carrière in de Catalaanse hoofdstad kon blijven.

Dat lijkt nu dus toch niet het geval te zijn. Afgelopen weekend zei hij na de zege tegen Valencia het volgende: “Ik weet al wat ik in de toekomst ga doen. Ik ben de fans dankbaar voor hun affectie, maar dat zal mijn beslissing niet beïnvloeden.” Meestal geen goed teken in dit soort zaken.

Wordt Witsel ploegmaat van Iniesta? Foto: BELGAIMAGE

Witsel en… wijn

Marca, AS en Mundo Deportivo brengen vandaag een quasi identiek verhaal: Iniesta is op weg naar China. Het Tianjin Quanjian van Axel Witsel is de koploper om de middenvelder in huis te halen, maar ook Chongqing Dangdai met Spaans sportief directeur Antonio Cordon zou een optie zijn. Iniesta zou per seizoen om en bij de 30 miljoen euro gaan verdienen in Azie.

De transfer zou zelfs komende zaterdag al aangekondigd worden na de finale van de Copa del Rey tegen Sevilla. Bij Barcelona zouden ze zich namelijk neergelegd hebben bij het vertrek van Iniesta, die komende zomer met het WK normalerwijze zijn laatste internationale tornooi zal spelen met Spanje.

Maar er is nog iets meer. Volgens de geruchten zou Iniesta ook zakelijk profiteren van zijn verhuis naar China. Zijn toekomstige club zou namelijk de rechten verwerven om zijn wijnmerk, Bodega Iniesta, te distribueren. Iniesta zou komend jaar al twee miljoen flessen kunnen exporteren naar China.