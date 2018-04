Politie waarschuwt voor Microsoft-oplichters

Beringen - De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo waarschuwt voor een nieuwe vorm van internetfraude. Daarbij worden mensen opgelicht door zelfverklaarde medewerkers van Microsoft. Die proberen hun slachtoffers ervan te overtuigen om een softwareprogramma te gebruiken, waarbij hun PC vanop afstand overgenomen kan worden. Vervolgens plunderen ze de bankrekening van de gedupeerden.

Een telefoon en een computer, meer hebben de oplichters niet nodig om onschuldige mensen geld af te troggelen. Ze geven zich meestal uit als medewerkers van Microsoft die zogezegd problemen met de online bankggevens hebben vastgesteld. Vervolgens overtuigen ze hun slachtoffers ervan om een software programma genaamd TeamViewer te installeren en ook meteen hun bankkaart bij de hand te nemen. "Met het programma TeamViewer kunnen ze vanop afstand de computer overnemen", legt Eric Raymaekers van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo uit. "Ze vragen vervolgens via de telefoon om een aantal gegevens in te vullen en vanaf dan kunnen ze zelf de handelingen uitvoeren via de computermuis." De gevolgen zijn zwaar: "Zo kan er meteen geld overgeschreven worden. Maar er is ook al een geval geweest waarbij er online bestellingen worden geplaatst, en dat terwijl de mensen er gewoon bij zitten."

De afgelopen weken kreeg de politiezone kreeg vier gelijkaardige klachten binnen, zowel van jonge als oudere slachtoffers. "Bij elke geval gaat het toch steeds om honderden euro's", aldus Raymaekers."Vermoedelijk doen veel mensen al geen aangifte meer. Het is ook heel moeilijk om de daders te vatten omdat ze vaak met servers vanuit het buitenland werken." De politie blijft erop hameren om in geen enkel geval persoonlijke of bankgegevens ter beschikking te stellen.

