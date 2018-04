Leonard Nolens krijgt als eerste dichter in 200 jaar eredoctoraat van UGent

Gent - De Universiteit van Gent reikt dinsdag een eredoctoraat uit aan de 71-jarige dichter Leonard Nolens uit Bree. “Geen academicus, maar het werk van Nolens wordt hier wel bestudeerd en komt aan bod in tal van hoorcolleges over hedendaagse Nederlandse poëzie”, motiveert de universiteit. Nolens is de eerste dichter in het tweehonderdjarig bestaan van de universiteit die een eredoctoraat ontvangt.

De dichter ontvangt het diploma van doctor honoris causa voor zijn ‘indrukwekkend literair oeuvre dat in een halve eeuw tot stand is gekomen’.

Nolens is een van de meest geprezen schrijvers van de naoorlogse literatuur in Vlaanderen en bij uitbreiding van het Nederlandse taalgebied. Zowat alle literaire onderscheidingen met prestige zijn de dichter te beurt gevallen. Tijdens zijn schrijverschap heeft de auteur ook driemaal een verzameld dichtwerk tot stand gebracht. “Dat kan geen enkele andere dichter in ons taalgebied zeggen”, aldus de Gentse universiteit.