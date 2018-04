Ook hommeles in eerste amateurklasse: Rupel Boom stapt naar het BAS voor licentie

Rupel Boom heeft een arbitrageprocedure ingeleid bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) om zo alsnog zijn licentie voor de hoogste amateurklasse binnen te rijven. Dat meldt het BAS op zijn website. Rupel Boom verdedigt zijn dossier op woensdag 2 mei.

De leider in de tweede amateurklasse A kreeg geen licentie omdat de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) van oordeel is dat niet de officiële trainer Dave De Herdt, maar wel Urbain Spaenhoven de coaching uitvoert. Spaenhoven beschikt echter niet over het verplichte UEFA-diploma. Rupel Boom beweert dat Spaenhoven technisch directeur is, maar uit eigen onderzoek, krantenartikels- en interviews trekt de Licentiecommissie andere conclusies.

Het is nu aan het BAS om zich over de kwestie uit te spreken. Rupel Boom nam de gerenommeerde sportadvocaat Johnny Maeschalck onder de arm.

De “Steenbakkers” namen afgelopen weekend de koppositie in de tweede amateurklasse A over van Mandel United, dat wel een licentie kreeg voor de hoogste amateurklasse. Met nog twee speeldagen te gaan bedraagt het verschil tussen beide ploegen slechts een punt. Komend weekend gaat Rupel Boom op bezoek bij Mandel United, een zege levert de Antwerpse amateurclub de titel op. Daar hoort ook een promotie bij, maar zonder licentie ziet Rupel Boom die promotie naar Mandel United of Winkel Sport gaan.

