Aderlating voor Bayern in Champions League: Arturo Vidal is out voor de rest van het seizoen

Middenvelder Arturo Vidal heeft een knieoperatie ondergaan en mist de rest van het seizoen bij zijn club Bayern München. De Duitsers, die al kampioen zijn maar wel nog meedingen in de Champions League, maakten het nieuws dinsdag bekend op hun website.

Vidal ging maandag voor een kleine ingreep onder het mes bij dokter Ulrich Bönisch in Augsburg. De 30-jarige Chileen mist onder meer de dubbele confrontatie met Real Madrid in de Champions League, op 25 april en 1 mei. Dinsdag speelt Bayern op het veld van Bayer Leverkusen in de halve finales van de Duitse beker.

Dit seizoen speelde Vidal al 35 keer voor Bayern, en was hij goed voor 6 doelpunten en 2 assists. Zijn land Chili wist zich niet te plaatsen voor het WK voetbal in Rusland.